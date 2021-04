J’espère augmenter notre portefeuille de prêts de 35 à 40% au cours des 3-4 prochaines années: Rajeev Yadav, directeur général et PDG, Fintech Small Finance Bank

Rajeev Yadav, directeur général et PDG, Fincare Small Finance Bank

Avec un modèle d’entreprise centré sur certaines zones géographiques, la Fintech Small Finance Bank n’a pas été touchée par la pandémie. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, le directeur général et PDG Rajeev Yadav a déclaré que la banque cherche à accroître son portefeuille de prêts de 35 à 40% en moyenne au cours des trois à quatre prochaines années. Extraits:

Ressentez-vous le besoin de modifier votre modèle d’entreprise de quelque manière que ce soit ou le modèle est-il robuste?

Je dirais que, fondamentalement, notre modèle est centré sur les clients sous-bancarisés et non bancarisés, les zones rurales comme nous l’appelons et les marchés semi-urbains. Ainsi, les zones géographiques dans lesquelles nous opérons sont de la plus haute importance. Et les changements environnementaux n’ont pas vraiment d’impact sur notre fonctionnement de base. Le type de portefeuille que nous proposons en tant que banque a évolué au fil du temps pour couvrir davantage de produits – que ce soit en matière de prêt, d’épargne ou de protection. Mais, c’est un agrégat de nos efforts en tant qu’organisation. Nous continuerons d’apprendre à mesure que nous progressons, mais le cadre fondamental de notre fonctionnement n’a pas changé à cause de la pandémie.

Quel pourcentage de vos succursales se trouvent dans des régions non bancarisées?

Alors que la réglementation bancaire nous oblige à avoir 25% de nos succursales dans des centres ruraux non bancarisés, nous avons 30% des succursales là-bas. Nous fournissons des services à domicile; les clients n’ont pas à se rendre dans nos succursales. Dans notre activité de microfinance, 95% des clients proviennent des zones rurales. Dans les autres entreprises sécurisées, nous pourrions avoir un ratio raisonnable de 60:40 (semi-urbain: rural). Donc, nous avons une concentration très rurale dans quelques segments.

La numérisation fait son chemin. Puisque vous opérez dans une géographie spécifique, êtes-vous en mesure de proposer l’option numérique en empruntant ou en prêtant?

En fait, nous sommes une banque très, très numérique et nous tirons pleinement parti du numérique. Mais, il y a une différence dans la façon dont nous fonctionnons. La technologie numérique peut être exploitée de deux manières: soit les clients utilisent les smartphones et utilisent la voie numérique, soit il existe un modèle dirigé par les employés. Dans ce dernier cas, un employé s’assoit avec un client rural et effectue les transactions numériquement, sans aucune paperasse. Nos employés aident les clients avec l’application pour tablette fournie par l’entreprise. Ainsi, nous avons ouvert près de 100% de nos comptes d’épargne et décaissé 100% des prêts via la voie numérique.

Vos prêts sont principalement non garantis. Est-ce un souci?

Depuis que la banque a commencé comme une entreprise de microfinance, 80% de son portefeuille reste non garanti, dans un format de microfinance. Il s’agit d’une transformation progressive vers des prêts garantis.

À quel moment prévoyez-vous un juste équilibre entre les prêts garantis et non garantis?

Nous essayons d’augmenter la part des prêts garantis de 6 à 7% chaque année. Notre portefeuille non garanti bénéficie également d’un bon taux de croissance. Les prêts non garantis constituent notre segment de base, à travers lequel nous favorisons l’inclusion financière. Nous devons donc croître plus rapidement pour constituer notre portefeuille sécurisé.

Si nous augmentons les prêts garantis de 6 à 7% chaque année pendant encore trois ou quatre ans, nous pourrions trouver le juste équilibre entre les prêts garantis et non garantis.

Co-prêtez-vous avec des entreprises fintech? Ou votre livre est-il totalement exclusif?

Oui, notre livre est exclusif. Les petites banques financières ne peuvent pas faire de co-prêts. En tant qu’entreprise de terrain, nous sommes spécialisés dans les petits prêts dans les villages. Donc, nous n’avons pas besoin d’un tiers pour les besoins du dernier kilomètre.

Sur quels produits vous concentrez-vous dans le segment des prêts garantis?

Nous nous concentrons actuellement sur trois produits: le prêt d’or, le micro-prêt contre la propriété (LAP) et le prêt au logement abordable. Les prêts micro-LAP aux PME et les prêts au logement abordable sont de très grands marchés. De plus, il n’y a pas assez d’acteurs sur ces marchés.

Étant donné que la banque possède un portefeuille en grande partie non garanti, comment attribuez-vous une pondération de risque pour évaluer l’adéquation des fonds propres? Combien accordez-vous contre les prêts?

Le régulateur a différentes règles pour différents produits. À l’heure actuelle, l’adéquation de nos fonds propres est de l’ordre de 27 à 28% (dont près de 95% au niveau I), bien que l’exigence minimale ne soit que de 15%. L’adéquation des fonds propres n’est donc pas un problème. Du point de vue du provisionnement, nous procédons à un provisionnement plus élevé pour les prêts non garantis. En tant que banque, nous fournissons un provisionnement accéléré. Je dirais donc que le poids de risque n’est pas une variable vitale pour nous. C’est la politique de provisionnement et le capital correspondant disponible auprès de la banque qui sont les paramètres importants.

Compte tenu du capital dont vous disposez, à quel rythme prévoyez-vous que le portefeuille de prêts augmentera au cours des trois ou quatre prochaines années?

Différents scénarios sont possibles. On peut théoriquement diriger la banque pendant un ou deux ans et ramener l’adéquation des fonds propres à un niveau proche de l’exigence réglementaire. Mais étant donné que nous devons respecter les conditions réglementaires sur la cotation, qui est prévue pour septembre – et nous donne l’occasion de lever des capitaux – nous prévoyons de lever des capitaux dans cet exercice, qui suffira pour les deux ou trois prochaines années. La croissance des prêts a ralenti cette année en raison de la pandémie. En supposant des hauts et des bas dans les affaires, nous pouvons espérer augmenter notre portefeuille de prêts de 35 à 40% en moyenne au cours des trois à quatre prochaines années.

Voyez-vous des risques pour les entreprises dans l’ère post-Covid?

Covid-19 a évidemment conduit à un certain degré de risque dans le portefeuille des consommateurs de toutes les banques. Les consommateurs de toutes sortes étant touchés, le maintien des flux de trésorerie est moins certain qu’auparavant. Mais nous avons anticipé cela. Et compte tenu de la bonne performance de la banque dans le passé, nous avons constitué des provisions supplémentaires. Dans tous les cas, nous avons une rentabilité suffisante pour gérer les problèmes de crédit supplémentaires découlant de Covid-19. Comme l’entreprise est revenue à des niveaux presque normaux, tant en termes de décaissement que d’efficacité de collecte, il n’y a pas de risque supplémentaire, à moins que la situation ne change matériellement sur le front du Covid-19.

Quelle est votre efficacité de collecte dans le segment de la microfinance? Y a-t-il un risque en termes géographiques?

Si nous regardons l’efficacité globale de la collecte, y compris le portefeuille pré-Covid, elle est légèrement inférieure à 95%. Nous sommes parmi les principales banques sur cette métrique. Le chiffre de l’efficacité de la collecte des seaux zéro non délinquant est de 99,5%. C’est une référence clé pour la normalité. Nous n’avons pas d’exposition au nord-est, en particulier à l’Assam. Donc, il n’y a pas de tel risque géographique.

