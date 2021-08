“J’espère continuer avec le pull rouge encore deux jours”

17/08/2021 à 18:55 CEST

estonien Rein Taaramae (Intermarché Wanty) a sauvé le maillot rouge de leader malgré une chute sans conséquence à deux kilomètres de l’arrivée. Sauvant la situation, il entend désormais conserver la tête pendant encore deux jours.

“Je ne sais vraiment pas comment je suis tombé. J’étais très nerveux et à un moment donné, quand j’entrais à l’intérieur, je suis tombé, mais ça va. Je n’ai pas de blessés. Je suis un peu brûlé, mais sans plus », a déclaré le leader à l’arrivée.

Taaramäe a souligné le travail de son équipe dans la défense de l’élastique rouge, contraint de prendre le commandement du peloton à la poursuite des évadés.

“C’était incroyable de voir mon équipe mener le peloton pendant longtemps, nous avons tous apprécié la scène ensembleCela a été magnifique”, a-t-il commenté.

Désormais, Taaramäe a fait ses calculs pour calculer combien de temps il pourra avoir le privilège de porter le maillot de leader de la manche espagnole.

“S’il n’y a pas de vent mercredi, je peux probablement garder la chemise rouge, et après-demain il y a une petite colline au bout. Je pense avoir les jambes pour tenir si je me positionne bien en fin de montée. Je pense que je peux le garder pour encore deux étapes et ensuite l’étape d’Alicante sera une grande bataille, et ce sera probablement trop difficile.”