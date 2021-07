“J’espère contribuer davantage à l’équipe”

19/07/2021 à 16h44 CEST

.

Le milieu de terrain chinois de l’Espanyol Wu Lei a avoué ce lundi qu’il espère cette saison “contribuer davantage à l’équipe”, après la saison dernière, il n’a disputé que huit matchs de Liga en tant que partant des 31 qu’il a joués.

Le footballeur a perdu de l’importance dans le bloc par rapport à la campagne 2019-2020, où il a débuté 21 fois en Liga, et est confiant de signer une année remarquable. “J’espère que nous pourrons tous faire une bonne saison et obtenir d’excellents résultats en première division”, a-t-il expliqué dans des déclarations au club.

Concernant sa condition physique, le milieu de terrain a avoué que Il a vécu un été chargé au participer avec sa sélection dans la phase antérieure au Mondial du Qatar.

“Je me suis entraîné et joué avec la Chine et je ne me suis reposé que depuis environ deux semaines. Par rapport à d’autres vacances, celles-ci ont été quelque peu courtes”, a-t-il déclaré.

Wu Lei a souligné que, malgré le peu de repos, il était très enthousiasmé par le retour de l’Espanyol dans l’élite. “Je veux vraiment commencer la nouvelle saison car nous sommes de retour à Primera et je suis très excité. J’espère que nous pourrons atteindre le meilleur niveau de concentration de Marbella pour affronter le cours“, songea-t-il.

Por otra parte, el internacional chino destacó la importancia de reencontrarse con la afición en el RCDE Stadium: “Tengo muchas ganas de que los seguidores periquitos puedan estar en las gradas. Hace más de un año que no están con nosotros y quiero celebrar las victorias avec eux”.