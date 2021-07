“J’espère donner mon meilleur niveau et passer de nombreuses années à Villarreal”

in

Aïssa Mandi a été présentée ce lundi comme une nouvelle footballeuse de Villarreal et il a voulu montrer son enthousiasme pour la nouvelle étape qui l’attend. « Après une semaine, je suis très heureux et J’espère donner mon meilleur niveau pour passer de nombreuses années dans le club. Merci aux collègues pour la façon dont ils m’ont reçu. Je suis très bon à l’entraînement et au vestiaire.”

Le footballeur algérien est arrivé dans son nouveau domicile le mois dernier en tant qu’agent libre, du Real Betis, et aujourd’hui, lorsqu’il a été présenté devant les médias, il a admis que lorsque Villarreal l’a contacté, il n’avait aucun doute. “Quand Villarreal t’appelle, tu n’as pas à réfléchir. Je veux être régulier et jouer en Europe chaque année. Quand mon représentant m’a dit, Je n’y ai pas pensé et tout s’est fait très rapidement“.

Mandi a été officiellement présenté cet après-midi comme ‘groguet’ 💛 🗣 @aissamandi23 : “J’espère donner mon meilleur niveau pour passer de nombreuses années à #Villarreal” BIENVENUE, AÏSSA 🤝 ! – Villarreal CF (@VillarrealCF) 19 juillet 2021

Avec l’ajout de Mandi, le sous-marin jaune dispose d’un effectif plein de footballeurs pouvant jouer au poste de défenseur central. Pau Torres, Raúl Albiol, Juan Foyth et Funes Mori, qui faisaient déjà partie de l’équipe d’Unai Emery, sont rejoints par le transferts retours d’exulé, Jorge Cuenca, et Soufiane Chaka, en plus de l’embauche de la centrale algérienne.