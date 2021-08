“J’espère ne pas décevoir et être à la hauteur”

18/08/2021 à 14h42 CEST

Footballeur Aleix Vidal Il a déclaré ce mercredi lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’Espanyol, au stade RCDE, qu’il espère “ne pas décevoir et être à la hauteur” après avoir signé pour deux saisons plus une optionnelle.

Le joueur polyvalent, qui peut agir à la fois sur le côté et sur l’intrigue offensive, a insisté sur le fait que la proposition de Kakhol lavan était celle qui l’avait le plus convaincu. “J’étais libre et j’ai reçu des offres, mais la plus sincère a été celle de l’Espanyol. J’ai passé du temps ici et revenir me fait du bien”, a-t-il déclaré.

Aleix Vidal Il a affirmé que l’accord avec l’entité catalane a été simple. “Mon objectif était clair dès le premier instant, je suis là où je veux être. Je n’ai eu aucun doute”, a insisté le footballeur, qui a évolué dans les catégories inférieures du club Bleu et Blanc avant de développer sa carrière en Première Division.

Le joueur, en ce sens, a insisté sur le fait qu’il n’appréciait pas de jouer dans une ligue exotique. “Je pense que je peux concourir au plus haut niveau et je voulais le faire dans l’équipe qui m’a donné le plus de confiance, qui a été l’Espanyol. Je n’ai pas ressenti le besoin d’aller dans d’autres pays”, a soutenu le joueur de Tarragone. .

Interrogé sur sa position sur le terrain, Aleix Vidal Il a fait remarquer qu’au cours de sa carrière, il a principalement agi « extrême ». “L’intention ici est de jouer sur l’aile car les côtés sont déjà bien couverts”, a expliqué la troisième recrue de l’été dans une touche bleu et blanc.

En revanche, le milieu de terrain Manuel Morlanes présentation partagée avec Aleix Vidal, qui arrive en prêt. “Venir dans un club comme l’Espanyol est une opportunité que je ne pouvais pas manquer. C’est une grande étape dans ma courte carrière et je ferai de mon mieux pour en faire une grande année”, a-t-il déclaré.

Le footballeur de 22 ans a souligné le grand accueil du vestiaire. “L’atmosphère est magnifique”, a-t-il déclaré. Sur le plan strictement sportif, Manuel Morlanes a affirmé que, bien qu’il ne soit pas un milieu de terrain défensif, il aidera l’entraîneur, Vicente Moreno, de toutes les manières possibles.