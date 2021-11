« J’espère pouvoir me battre pour le titre national »

Samedi prochain, 13 novembre, le promoteur Team Solé organiser une soirée boxe à Badia del Vallés, Barcelone. Parmi les combattants qui participeront samedi soir figure le Boxeur de Sabadell, Francis Morales.

Morales reconnaît qu’il arrive impatient et très motivé à ce rendez-vous après quelques mois sans monter sur le ring : « Pour moi, c’est un grand honneur de pouvoir combattre si près de chez moi et que tout mon peuple puisse assister à cette grande soirée. «

Le combattant catalan s’affrontera avec Ibrahima Sarr, qui a déjà combattu lors de la dernière soirée tenue dans la même ville. «C’est un boxeur technique avec de bonnes ressources. Je me prépare comme dans n’importe quel autre combat, laissant ma peau et travaillant pour la stratégie à suivre pour mon grand coin CEsar Córdoba et Juanjo Albuixech« , dit Morales.

Ce n’est pas la première fois que Francis Morales apparaît sur le ring par la main du promoteur Team Solé, dont il souligne que « je suis très fier de faire partie de l’équipe et nous devons beaucoup à la boxe espagnole et catalane, et moi-même pour les grandes soirées qu’il fait. Ça ne ferait pas de mal s’il recevait un peu plus de soutien ».

Jusqu’à présent, la carrière de Morales a été plus que remarquable, c’est pourquoi il se fixe ses propres objectifs. « A court terme, la première chose est de gagner ce combat, et de pouvoir monter dans le classement espagnol. Si tout se passe bien pour pouvoir disputer le titre national, et dans un avenir plus lointain, j’aimerais pouvoir boxer en dehors de l’Espagne, mais chaque chose en temps voulu. Pour l’instant, nous convoquerons tout le monde le 13 à Badia del Vallés. Le spectacle est garanti ».

