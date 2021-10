J’espère qu’Apex Legends aura plus de personnages inspirés des Titans

Apex Legends Saison 11: Escape devrait commencer le 2 novembre. La saison à venir ajoute tout un tas de contenu au jeu, y compris la nouvelle carte Storm Point, l’arme CAR SMG et le personnage jouable Ash. Ash est notamment une autre légende qui utilise un kit inspiré des Titans dans Titanfall 2- Je pense que c’est incroyablement cool, et le développeur Respawn devrait continuer à utiliser Titans comme base pour les prochains personnages d’Apex Legends. C’est incroyable de voir les énormes armements destructeurs des Titans réduits en portée au point qu’ils sont maniés par des gens.

Respawn s’est inspiré de Titanfall 2 pour une bonne partie des personnages jouables d’Apex Legends, mais les Titans – les gros robots marcheurs que vous pouvez piloter dans Titanfall 2 – n’ont pas toujours été au centre des préoccupations des personnages du jeu Battle Royale. Lorsque Apex Legends a été lancé pour la première fois, Respawn s’est principalement inspiré des pilotes humains de Titanfall 2 et de leurs capacités pour les légendes jouables. Dès le départ, Wraith’s Into the Void était basé sur le changement de phase d’un pilote, le grappin de Pathfinder était basé sur le grappin, Bloodhound’s Eye of the Allfather était basé sur Active Radar Pulse, et Mirage a enregistré deux inspirations avec ses capacités tactiques et ultimes. tirant de Holo-Pilot et Cloak.

Les deux capacités de pilote restantes, Stim et A-Wall, ont fourni la base des capacités tactiques d’Octane et de Rampart, respectivement. Mais Respawn a également fait quelque chose d’un peu inattendu avec Rampart. Sa capacité ultime (Emplaced Minigun « Sheila ») est une capacité inspirée des Titans. Le minigun de Rampart dispose d’un remontage lent, mais une fois qu’il démarre, il peut cracher des balles à une vitesse incroyable et il devient plus précis avec le temps. Il dispose également d’un viseur laser à faisceau rouge et, grâce à un buff de la saison 10, Rampart peut trimballer le pistolet.

Pour ceux qui n’ont pas joué à Titanfall 2, cette description correspond au minigun terriblement puissant brandi par Legion, un Titan basé sur Ogre qui pourrait verrouiller une zone avec son Predator Cannon et son Smart Core. Maintenant, Rampart n’est pas la première légende à prendre note d’un Titan. Cet honneur revient à Gibraltar, dont le Gun Shield ressemble au Gun Shield de la Légion. Mais Gibraltar était notamment la seule légende au lancement à avoir une capacité inspirée par un Titan, et pendant un certain temps, il a semblé qu’il le serait toujours (Rampart n’a été ajouté au jeu que lors de la saison 6: Boosted).

Mais avec l’ajout de Rampart, la chance de voir plus de légendes basées sur Titan ajoutées au jeu est devenue une possibilité. Et Respawn n’a pas déçu sur ce front lors de la troisième année d’Apex Legends. La saison 8 a vu l’ajout de Fuse, dont le cluster Knuckle à déni de zone explosif est comme le missile à fragmentation du Titan Northstar, et sa capacité ultime enflammée The Motherlode est une variation circulaire du pare-feu du Titan Scorch. Valkyrie de la saison 9 porte un jetpack fabriqué à partir de l’ancienne Northstar de son père. Ses trois capacités sont donc basées sur la boîte à outils de ce Titan.

Maintenant, dans la saison 11, nous obtenons Ash, qui cherche principalement à s’inspirer du Titan qu’elle a piloté dans Titanfall 2, le Ronin. L’épée d’Ash ressemble à l’épée large maniée par les Ronins, et sa capacité ultime, Phase Breach, est similaire à la Phase Dash d’un Ronin. Mais elle prend aussi apparemment une page du Northstar. Sa capacité tactique, Arc Snare, semble être une variante électrique du piège à attache du Northstar.

Voici la chose: je n’ai mentionné que quatre Titans dans ce récapitulatif. Titanfall 2 propose sept types différents de Titans, et Respawn n’a pas creusé (à mon avis) les trois meilleurs Titans lors de la création de personnages Apex Legends. Les trois autres – le Tone, Ion et Monarch – ne sont pas particulièrement puissants par rapport aux autres, mais tous les trois sont incroyablement uniques car leurs capacités sont liées à ce qui fait vibrer ces Titans spécifiques.

Le Tone, par exemple, a des capacités de tir de missiles standard, mais ses attaques ne sont pas si puissantes. Sa force vient de sa capacité à se verrouiller lentement sur des cibles, ce qui lui permet ensuite de libérer une rafale de missiles qui, ensemble, infligent beaucoup de dégâts. The Tone n’est pas comme les autres Titans, où chacune de ses compétences est individuellement forte ; son efficacité dépend de la condition que vous puissiez vous verrouiller complètement sur une cible avant qu’elle ne vous tue ou ne s’échappe. Les deux autres Titans que Respawn n’a pas encore intégrés à Apex Legends sont similaires en ce sens qu’ils ont un trait sous-jacent qui détermine leur efficacité. L’Ion utilise un assortiment de capacités énergétiques qui sont toutes alimentées par la même source d’énergie, encourageant les joueurs à gérer quand et comment ils attaquent. Et le monarque est un Titan qui commence incroyablement faible mais qui peut évoluer pour mieux attaquer et soutenir son équipe lorsqu’il est alimenté par l’énergie volée aux autres Titans.

C’est dans ces trois Titans que je pense que Respawn peut trouver l’inspiration pour des personnages Apex Legends vraiment incroyables. Pensez à un personnage de reconnaissance qui, comme le Tone, peut plus facilement suivre, traquer et attaquer un ennemi en se verrouillant lentement sur lui. Ou peut-être une légende de soutien ou d’attaque qui emprunte des éléments du monarque, possédant une capacité qui leur permet d’améliorer leurs coéquipiers ou leur propre puissance d’attaque au détriment de leur bouclier corporel, une compétence qui deviendrait naturellement plus forte à mesure que les joueurs font évoluer leur bouclier Evo. .

Pour moi, une légende avec des capacités basées sur l’Ion semble la plus intrigante, surtout si Respawn peut trouver un moyen d’imprégner la partie gestion de l’énergie du Titan dans le kit. Parce que oui, avoir la capacité d’attraper et de renvoyer des balles ou de lancer des mines explosives pour défendre votre équipe semble un peu surpuissant pour une bataille royale, mais si l’efficacité de ces capacités est liée à la quantité d’énergie qu’il vous reste dans un slow-to -chargez le pool d’énergie électrique (ils s’affaiblissent donc si vous les spammer), cela pourrait potentiellement s’équilibrer. De plus, l’idée d’un personnage qui n’a pas de temps de recharge lié à ses capacités tactiques et ultimes et qui est plutôt limité par un réservoir d’énergie que le joueur doit gérer semble vraiment cool. Difficile à équilibrer, bien sûr, mais cool – je jouerais en tant que défenseur avec un kit comme ça. Cela rendrait le personnage très différent de toutes les autres légendes.

Indépendamment de la façon dont cela se passe, le point important à retenir de tout cela est qu’Apex Legends Year 3 est une preuve supplémentaire que Respawn n’a pas encore fini de tirer des Titans de Titanfall 2 lorsqu’il s’agit de concevoir de nouveaux personnages. Et c’est excitant d’y penser – j’espère que l’avenir d’Apex Legends comprendra des rappels aux Titans Ion, Tone et Monarch.