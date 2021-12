« J’espère que 2022 sera une année très spéciale pour tout le monde »

23/12/2021 à 19:11 CET

Sergio Llull, base de basket du Real Madrid, a partagé un message de Noël dans les médias du club dans lequel il a assuré qu’il espère que « 2022 sera une année très spéciale pour tout le monde & rdquor; et dans celui qui accompagne « santé & rdquor ;.

« En ces dates très chères, nous tenons à vous souhaiter de joyeuses fêtes avec votre famille et vos amis. J’espère que 2022 sera une année très spéciale pour nous tous au cours de laquelle la santé est avec nous et où les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés devenir des succès sportifs pour tous Madridismo & rdquor;a-t-il déclaré.

Une ligne par laquelle son compagnon se tenait Rudy Fernandez: « Bonnes vacances à tous les Madridistas. 2022 est une année où nous avons placé beaucoup d’espoirs et que nous accueillons avec enthousiasme, en espérant qu’il nous apportera santé, bien-être et de nombreux titres pour madridismo. Bonne année et Hala Madrid ! & Rdquor ;, a-t-il déclaré.