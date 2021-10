« J’espère que ce n’est pas symbolique »: le TMC de Mamata Banerjee bloque le Congrès sur la réservation de billets pour les femmes

Le TMC a déclaré aujourd’hui que le Congrès tentait de l’imiter et a affirmé que c’était Mamata Banerjee qui avait d’abord réservé 40% des billets pour les femmes dans les sondages de Lok Sabha.

Avec le fossé entre le Congrès et le TMC de Mamata Banerjee grand ouvert, le parti au pouvoir du Bengale occidental n’a pas tardé à coincer le grand vieux parti sur l’annonce du scrutin de ce dernier pour l’Uttar Pradesh. Le secrétaire général du Congrès, Priyanka Gandhi, a annoncé hier que le parti réservera 40 % des billets pour les femmes dans les sondages de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh en 2022. Le TMC a déclaré aujourd’hui que le Congrès tentait de l’imiter et a affirmé que c’était Mamata Banerjee qui avait d’abord réservé 40 pour cent billets pour les femmes dans les sondages Lok Sabha.

« Sous la direction visionnaire de Mamata Banerjee, l’AITC a montré la voie pour assurer une participation accrue des femmes en politique dans ce pays. Nous sommes le premier parti à donner 40 % de sièges aux femmes aux élections législatives ! a déclaré le TMC.

Le Congrès de Trinamool a ajouté que si le Congrès souhaite que les gens le prennent au sérieux, il devrait également faire des annonces similaires pour d’autres États.

«Au milieu de ces temps difficiles, le Congrès essaie naturellement d’imiter et on ne peut qu’espérer qu’il s’agit d’un acte authentique et non symbolique. S’ils doivent être pris au sérieux, ils doivent également donner 40 pour cent de sièges aux femmes dans des États autres que l’UP », a déclaré le TMC.

Sous la direction visionnaire de @MamataOfficial, l’AITC a montré la voie pour assurer une participation accrue des femmes en politique, dans ce pays. Nous sommes le premier parti à donner 40% de sièges aux femmes aux élections LS ! (1/2) – All India Trinamool Congress (@AITCofficial) 20 octobre 2021

Priyanka Gandhi a déclaré hier que les femmes devraient être représentées au pouvoir et elle a exhorté les femmes à se présenter et à participer aux élections du panchayat et de l’assemblée afin qu’elles puissent lutter davantage pour leurs droits et leur sécurité.

Non seulement le TMC, le BJP et le BSP avaient également critiqué le Congrès pour l’annonce disant que le grand vieux parti dit autre chose et fait autre chose.

Le chef du BSP, Mayawati, avait également interrogé le parti du Congrès sur l’échec de ce dernier à faire adopter le projet de loi sur la réservation des femmes au Parlement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.