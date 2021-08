“J’espère que cela aidera à nous soutenir un peu plus”

05/08/21 à 17h25 CEST

Le grimpeur espagnol Alberto Ginés a affirmé ce jeudi qu’il espère que son or obtenu aux Jeux de Tokyo “aidera la discipline à grandir” et qu’elle “soutienne un peu plus” les athlètes qui la pratiquent.

Après être devenu le premier champion olympique d’escalade sportive, l’Estrémadure a déclaré qu’il “essayait toujours de l’assimiler” et “sans y croire du tout”, dans des déclarations aux médias de la zone mixte.

Gines Il a affirmé que “sans blague” aurait imaginé qu’il gagnerait une finale dans laquelle il s’est imposé à d’autres grimpeurs partis favoris comme le Tchèque Adam Ondra ou l’autrichien Jakob Schubert.

L’athlète espagnol de 18 ans a déclaré que la clé de sa victoire était de “savoir bien gérer sa tête” après avoir mené la première épreuve des trois qui composaient la finale, celle de la vitesse, et avoir terminé dernier de la deuxièmement, celui du bloc.

“Je faisais un peu de chiffres et puis j’ai dit : je ne veux plus me bouffer la tête parce que ça ne va rien apporter de bon”, a-t-il déclaré. Gines, qui est sorti pour “faire de son mieux” dans la dernière et décisive épreuve, l’épreuve d’avance ou de difficulté.

“Je pense que cela aidera la discipline à grandir, à nous soutenir un peu plus, a déclaré l’Estrémadure à propos de ce qu’il espère que son médaille d’or olympique historique donnera de lui-même dans l’un des nouveaux sports créés à Tokyo.

“Nous avons besoin de bonnes installations pour pouvoir créer une bonne équipe et s’améliorer, j’espère que c’est un changement”, a déclaré Ginés, qui a également déclaré qu’il prévoyait de célébrer sa victoire “en sautant le régime” ce soir et en appelant sa famille de Tokyo ” dans la mesure du possible”.