« J’espère que c’était un accident pour la tranquillité d’esprit de la famille »

17/12/2021 à 22:41 CET

Belén Castaño Chaparro

« Je souhaite que ce soit un accident tragique pour la tranquillité d’esprit de la famille « . C’est la réflexion de Joaquín Amills, porte-parole de la famille de Pablo Sierra et président de l’Association SOS Disparus, après avoir appris que la mort accidentelle est la principale hypothèse selon laquelle le Police nationale sur ce qui est arrivé au jeune homme. « Je pense la même chose et pour la famille ce serait le mieux, parce que comme ça ils auraient la paix, parce que si c’était un cas violent ce n’est jamais pareil », a déclaré Amills, qui a toutefois souligné que le résultat de l’autopsie est toujours en attente pour corroborer cette hypothèse et que l’affaire peut être classée.

La famille a maintenu la confiance que Pablo serait retrouvé vivant jusqu’au dernier moment., malgré le fait que les jours se sont écoulés sans que le jeune homme n’ait eu de nouvelles et qu’ils aient été sûrs que son départ n’avait pas été volontaire. Mais cet espoir a été anéanti vendredi. La police nationale les a immédiatement informés qu’un corps avait été secouru dans la rivière, tout près de l’endroit où son téléphone portable avait été retrouvé. La confirmation est arrivée peu de temps après. « La famille s’accroche toujours à l’espoir et le miracle se produit », a déclaré Amills, qui reconnaît que ses parents, frères et sœurs et autres proches sont « dévastés ».

Les parents et frères et sœurs de Pablo Sierra sont restés pendant ces 15 jours à Badajoz -ils viennent de la ville de Caceres de Zorita-, où ils ont voyagé parents qui résident en dehors de la capitale de Badajoz pour les « coller » en ces temps difficiles. Cela fait deux semaines que leurs proches vivent avec angoisse et grande inquiétude la disparition du jeune homme qui, le jour de sa disparition, avait prévu de se rendre avec ses frères au domicile familial pour traverser le pont de la Constitution.

La famille de Pablo Elle a toujours été convaincue qu’elle n’était pas partie de son plein gréEh bien, selon sa tante, Susana Moreno, c’était un garçon « studieuse et responsable », qui « ne nous a jamais posé de problèmes ». Par conséquent, ils n’avaient aucun soupçon de ce qui lui était arrivé de sorte que sa trace se soit complètement perdue à l’aube du 3 décembre.

Les membres de la famille ont exprimé leur confiance dans le travail que les enquêteurs effectuaient depuis le début. « La famille de Pablo a été exemplaire pendant ces 15 jours. Elle a collaboré avec la police et soutenu l’enquête dans le respect et le secret », a voulu valoriser publiquement la déléguée du gouvernement en Estrémadure, Yolanda García Seco.

De son côté, le président de SOS Disparus a une nouvelle fois mis en valeur le travail effectué par la Police Nationale et le reste des organismes et services ayant participé aux opérations de perquisition. De plus, Amills a souligné le « empathie » que les chercheurs ont montrée envers les parents dès le début.

« Ce traitement de proximité est toujours important et plus encore lorsque les jours passent sans résultat. Je pense que c’est à apprécier, et dans ce cas, pour autant que je sache, la police a joué ce rôle de proximité », a-t-il assuré.