“J’espère que Cristiano ne regarde pas le match”

30/08/2021 à 15h46 CEST

Depuis la semaine dernière, la signature de Cristiano Ronaldo pour lui Manchester United, l’équipe anglaise est revenue au sommet, chargeant le club et l’équipe d’optimisme. Mais le match contre les Wolves a montré la réalité des «diables rouges».

La fête de Manchester United donnait beaucoup à désirer, ils ont réussi à gagner mais pour le minimum et de nombreux doutes ont surgi. Les critique de l’équipe anglaise ils ne se sont pas fait attendre, surtout Roy Keane. L’un des analystes les plus critiques du football anglais et surtout dont l’équipe était Manchester United, critique et noté le jeu des “diables rouges” en tant que “médiocre“et cela a été convenu lors du match de la nouvelle star portugaise.”Ma seule préoccupation est que j’espère que (Cristiano) Ronaldo ne regarde pas le match, car cela renverserait l’accord avec United. Ce n’est vraiment pas assez bon (le jeu d’acteur) », a-t-il déclaré. trois points gagnant 1-0, avec tant de solitude Maçon Greenwood et une solide performance défensive de Varane le premier jour, mais que pas assez pour Roy Keane.