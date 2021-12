« J’espère que Jasikevicius est plus fier de moi »

14/12/2021 à 22:27 CET

L’attaquant du Barça Nigel Hayes Davis, élu meilleur joueur de la victoire du Barça sur le court du Red Star après avoir marqué 14 points et capté 8 rebonds, a avoué qu’il espère être plus régulier dans ses performances Sarunas Jasikevicius « être plus fier » de lui.

« (Saras) Il m’a dit qu’après les matches d’Euroligue, ils n’interviewaient que les bons joueurs »A déclaré au pied du court et le sourire aux lèvres le joueur américain, qui a reconnu ne pas avoir trop bien joué lors des matchs précédents.

Pour sa part, l’escorte du Barça Kyle Kuric j’affirme que le Red Star « a fait des dégâts avec le rebond offensif & rdquor; et que l’équipe catalane doit apprendre à « mieux clôturer ces matchs et faire face à la pression & rdquor;, même si elle était satisfaite du niveau affiché par l’équipe et de la victoire finale.

Enfin, le pouvoir en avant Roland Smits, qui avec 11 points a joué un rôle important dans la victoire de Barcelone, a voulu valoriser le mérite de gagner « sur un terrain très difficile contre une équipe qui joue très fort ». « J’ai aidé l’équipe et je dois continuer à le faire », a-t-il ajouté.