J’espère que je ne me sentirai plus jamais aussi mal, dit Perez après une maladie et une déshydratation en course · .

Sergio Perez a déclaré qu’il ne s’était jamais senti aussi mal après une course qu’après le Grand Prix des États-Unis d’hier.

Le pilote Red Bull était malade au cours du week-end, souffrant d’un accès de diarrhée. Il a rencontré un problème avec son système de boissons avant le départ de la course, qui a déposé du liquide dans sa cagoule, et l’équipe n’a pas pu le réparer avant le départ.

Incapable de boire tout au long de la course, Perez a déclaré qu’il « perdait de la force » au milieu de son deuxième relais. Il l’a décrit comme sa « course la plus difficile à ce jour physiquement ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà senti aussi mal après une course, Perez a répondu « non, c’est la première fois, et j’espère la dernière ».

Cependant, Perez a déclaré qu’il y avait « beaucoup de points positifs à tirer du week-end » au cours duquel il a décroché son quatrième podium de l’année. Il a également aidé son coéquipier Max Verstappen à l’emporter dans son combat contre Lewis Hamilton en veillant à ce que le pilote Mercedes ne puisse pas prolonger son premier relais.

« Ma course a été, je pense, d’abord compromise par les pneus que j’avais et le fait d’être sur le médium frotté. Je pense que c’était un peu un inconvénient compte tenu de l’ampleur de la dégradation aujourd’hui.

« J’ai énormément souffert, physiquement, à partir du 20e tour, donc ce n’était pas une course idéale », a déclaré Perez. « Mais je pense que nous avons réussi à rester dans la zone de dégagement des leaders et cela a vraiment déclenché le dégagement, d’abord avec Max sur Lewis. Nous avons essayé de faire la même chose avec Lewis et il n’avait pas d’autre choix que d’aller au stand, donc nous l’évitons de faire sa course optimale, donc je pense que dans ce sens cela a bien fonctionné.

« Mais depuis le 20e tour, j’avais à peu près terminé. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :