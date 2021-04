“J’espère que l’Argentine amènera Messi à Tokyo”

23/04/2021 à 09h09 CEST

Graham Arnold, entraîneur de l’équipe australienne des moins de 23 ans, a plaisanté en demandant à l’équipe nationale de Argentine prendre le Jeux olympiques de Tokyo à Leo Messi. De plus, il a appelé leur jumelage compliqué comme “le groupe des rêves”.

“Ce n’est pas le groupe de la mort, c’est le groupe des rêves”Arnold a clarifié lors d’une conférence de presse jeudi. «C’est ce dont vous rêvez dans le football mondial dans ce type de tournois. C’est ce que veulent les joueurs, je ne pourrais pas être plus satisfait du tirage au sort. C’est une belle opportunité pour les plus jeunes de vraiment monter sur scène et de montrer ce qu’ils ont & rdquor;, s’est-il enthousiasmé.

«J’espère que l’Argentine amènera Lionel Messi! & Rdquor;Il a conclu en plaisantant pour pouvoir affronter le meilleur joueur du monde. Bien que seuls les joueurs de moins de 23 ans puissent être appelés, chaque équipe peut appeler trois joueurs de plus de cet âge pour participer aux Jeux Olympiques.

Australie a été encadré avec l’Argentine, plusieurs fois championne olympique, Espagne Oui Egypte, ils devront donc affronter une phase de groupes difficile dans laquelle il sera difficile de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi.