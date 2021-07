in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, n’a pas retenu Lewis Hamilton alors qu’il réagissait à l’accident qui a envoyé Max Verstappen à l’hôpital après le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Hamilton est entré en collision avec son rival au championnat dans le premier tour, provoquant la chute du Néerlandais avant que le favori à domicile ne remporte une victoire incroyable.

F1

Verstappen a percuté la barrière des pneus à 180 mph

F1

L’avant gauche de Hamilton a fait sortir Verstappen de la piste

Au premier tour, Hamilton a plongé à l’intérieur de Verstappen à l’entrée de Copse à 180 mph, le pilote Mercedes marquant l’arrière de la Red Bull de son rival.

Verstappen a été envoyé hors de contrôle et a percuté la barrière de pneus à grande vitesse.

Plus tard pendant la course, une déclaration de Red Bull a annoncé : « Nous pouvons confirmer que Max Verstappen s’est éloigné de sa voiture et a été immédiatement emmené au centre médical du circuit de Silverstone.

« À la suite d’une évaluation par les médecins de la piste du centre médical du circuit de Silverstone, Max Verstappen a été emmené dans un hôpital local pour d’autres tests de précaution. »

Horner a déclaré à Sky après la course : « Pour être honnête avec vous, ça ne devrait pas être comme ça.

« Max a subi un accident de 51 g. Lewis Hamilton est un champion du monde, il ne devrait pas faire de telles manœuvres.

« C’est inacceptable. Le plus grand résultat de cela aujourd’hui est qu’il n’a pas été blessé.

“Il a dû aller à l’hôpital pour des contrôles de précaution après un accident de 51 g, alors j’espère que Lewis est très content de lui.”

.

Hamilton a levé le drapeau de l’Union de sa voiture après avoir remporté la victoire

Horner a poursuivi: «Il a coincé une roue à l’intérieur dans un coin que vous savez juste que vous ne faites pas ça.

« Il suffit de ne pas coller une roue à l’intérieur de Copse. Il était loin d’être devant.

« La vitesse à laquelle ils roulent, c’est l’un des virages les plus rapides du championnat.

F1

Le Red Bull a été enlevé dans un piteux état

« Lewis a plus qu’assez d’expérience pour savoir que c’est inacceptable.

« Je suis juste très déçu qu’un pilote de son calibre fasse un tel geste. C’est dangereux.

« Il a envoyé un concurrent – ​​Dieu merci, indemne – mais il l’a envoyé à l’hôpital.

“Pour moi, c’est une victoire creuse.”