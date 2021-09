“J’espère que Messi jouera, pour le bien du spectacle”

27/09/2021 à 15h08 CEST

La réunion de Pep Guardiola avec Leo Messi C’était le grand thème de la conférence de presse du Catalan avant le PSG – Manchester City ce mardi. Après avoir reconnu qu’« il y a des années, vous ne pouviez pas imaginer Messi quitter le Barça & rdquor ;, maintenant », tout le monde l’a déjà assimilé & rdquor ;, et qu’ils veulent le voir sur le terrain : “J’espère qu’il jouera. Pour le plaisir du spectacle & rdquor ;.

Celui de Santpedor a également tenu à mettre en avant le reste de l’équipe, notamment Marquinhos, dont il s’est déclaré “un grand admirateur & rdquor;. Mais en même temps, il a reconnu que l’attaquant du PSG avait le potentiel pour devenir l’un des plus durs qu’il ait jamais affrontés, avec deux équipes qu’il garde en mémoire : le Barça de Luis Enrique et le Liverpool de Klopp. Ce sont les phrases les plus marquantes de Guardiola lors d’une conférence de presse.

Transfert de Messi par le PSG

“C’était un peu une surprise pour tout le monde, mais maintenant tout le monde a assimilé la signature de Messi pour le PSG & rdquor;

« Il y a des années, vous ne pouviez pas l’imaginer, c’est ainsi. Mais le football est imprévisible, ces choses arrivent. Je suis sûr qu’il est heureux à Paris & rdquor;

“Je pense qu’un joueur comme Messi parle pour lui-même sur le terrain. J’ai un petit plus à ajouter. Nous avons eu beaucoup de chance de travailler avec lui. Ce qu’il a fait dans sa carrière est plus qu’exceptionnel, et j’espère que demain il pourra jouer pour le bien du spectacle & rdquor;

Un précédent en demi-finale des derniers Champions

« Ce qui s’est passé la saison dernière est la saison dernière. Ils ont été exceptionnels l’année dernière, et maintenant ils ont Messi. Ce sont des concurrents redoutables. Depuis que le Qatar a pris le relais, le PSG a toujours eu une grande équipe & rdquor;

« La confiance que nous avons n’a rien à voir avec le fait de les avoir battus l’an dernier. L’important est que nous ayons joué un grand match à Chelsea qui nous donne confiance, mais en même temps, la veille, nous avons fait match nul contre Southampton. Dans le football il y a beaucoup de hauts et de bas, mais on y est bien & rdquor;

Le trident Messi-Neymar-Mbappé

“Pour le talent, l’attaquant du PSG pourrait être l’un des meilleurs que j’aie affrontés. Les deux équipes les plus redoutables que j’ai affrontées, le Barça de Luis Enrique et Liverpool de Klopp, ont toutes deux eu des attaques incroyables. Le PSG a le talent et l’entraîneur pour atteindre ce niveau. Dans le football il faut du temps et bien des fois ils ne nous le donnent pas, mais la qualité est là & rdquor;

Félicitations au reste de l’équipe

« Que puis-je dire d’autre avec l’équipe qu’ils ont ? Marquinhos, je suis un grand fan de toi. Hakimi, Paredes, Ander Herrera en pleine forme & mldr; nous devons les arrêter en équipe. Le talent individuel ne peut pas être arrêté, mais je comprends que nous devons nous organiser en équipe pour essayer de le faire. Et sachez que nous allons souffrir et passer de mauvais moments & rdquor;