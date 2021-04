“J’espère que Messi restera”

12/04/2021 à 20:44 CEST

Daniel Guillen

L’attaquant du Real Betis, Cristian Tello, a avoué qu’il aimerait que Leo Messi continue à Barcelone malgré tout ce qui s’est passé l’été dernier dans une interview pour Sky Sports: “Je pense que Leo a été à Barcelone toute sa vie, il est son équipe et j’espère qu’il restera, tout le monde l’aimerait”.

Manchester City de Pep Guardiola serait l’un des principaux intéressés à intégrer la star argentine. Le Catalan, qui a coïncidé avec les deux à Barcelone, a été clair: “La relation entre Messi et Guardiola a toujours été excellente; il est le meilleur entraîneur de l’histoire du Barça”.

L’équipe de jeunes est devenue une figure importante pour la aspirations des hommes de Ronald Koeman en Liga. Après la défaite au Classique, les Catalans ils ne sont qu’à deux points de la tête grâce à un but par Cristian Tello qui a neutralisé celui de Yannick Ferreira Carrasco et a fini par assumer un nul pour Benito Villamarín qui resserrer la lutte pour le titre.

Protagoniste avec Pep Guardiola

Cristian Tello a fait ses débuts avec la première équipe du FC Barcelone sous la direction de Pep Guardiola. L’ailier de Sabadell a été consolidé comme une ressource utile pour la profondeur offensive de l’équipe. Puis avec Tito Vilanova et plus tard avec Martino, il a également eu un certain rôle, surtout en sortant du banc. Après être parti en prêt à Porto et à la Fiorentina, le club du Barça a fini par le vendre au Real Betis. Le Catalan a marqué 20 buts en 86 matchs pour le club du Barça.

A Benito Villamarín, il affronte sa quatrième saison. Bien qu’il n’ait pas été consolidé dans le onze avec Rubi ou Pellegrini, l’attaquant ajoute un total de 130 rencontres avec l’élastique vert et blanc. Cette saison, il a participé à un total de 26 matchs et a marqué cinq buts, en plus de distribuer trois passes décisives.