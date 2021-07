Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a exhorté Max Verstappen et Lewis Hamilton à ne pas laisser déborder leur bataille pour le titre après la collision du couple lors du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche à Silverstone.

Le choc du premier tour a envoyé Verstappen de Red Bull s’écraser, et à l’hôpital pour des contrôles, tandis que Hamilton a riposté d’une pénalité de 10 secondes pour gagner pour Mercedes et réduire l’écart au sommet à huit points.

L’après-midi s’est terminé par des disputes et des accusations, Hamilton étant également victime d’abus raciaux sur les réseaux sociaux.

“Comme c’est toujours le cas dans ces domaines, il y aura un large éventail d’opinions sur le bien et le mal”, a déclaré Brawn dans une chronique pour le site officiel de la F1 lundi.

“Ce qui est clair, c’est que nous avons été privés d’une bataille passionnante et personne ne veut que le championnat se décide sur les chutes et les pénalités.

“J’espère que nous pourrons éviter ces incidents à l’avenir car je pense qu’on nous a refusé une bataille fantastique aujourd’hui.”

Pour certains, ce qui s’est passé était un accident qui attendait de se produire et aussi un changement de jeu qui a allumé un fusible sous une lutte pour le titre entre le pilote le plus titré du sport et son héritier présomptif.

Le patron de McLaren, Zak Brown, avait déjà déclaré en mai qu’il estimait que c’était “une question de temps” avant que les deux ne s’emmêlent dans le premier virage et qu’aucun ne sorte.

Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie des pistes de Mercedes, a exprimé dimanche une opinion similaire.

Il a fallu attendre le virage neuf à Silverstone, et ce n’est que Verstappen qui n’a pas continué, mais le point a été fait.

Hamilton, septuple champion du monde et désormais vainqueur de sa course à domicile à huit reprises, un record, a montré que lorsque les choses se passent, il n’est pas prêt à reculer.

“Je pense que cette année, il (Verstappen) a été très agressif et la plupart du temps, j’ai dû concéder et éviter les incidents avec lui et vivre pour me battre plus tard dans la course”, a déclaré le Britannique de 36 ans.

« Une fois qu’il est dans le clair, ils sont trop rapides, donc quand une opportunité se présente, je dois essayer de la saisir. C’est ce que nous faisons là-bas.

Ce qui s’est passé dimanche a suivi un modèle dans des batailles serrées pour le titre – rappelant les anciens duels à coude à coude entre Ayrton Senna et Alain Prost ou plus récemment Hamilton contre Nico Rosberg.

Hamilton et Verstappen s’étaient suffisamment complimentés au début de la campagne, mais le ton est différent après 10 courses.

Hamilton et Mercedes ont souligné la conduite “agressive” de Verstappen tandis que Red Bull a accusé le Britannique d’un geste dangereux et désespéré.

Le tableau d’ensemble est que la chaleur est montée, les lignes de bataille sont tracées et les choses sont susceptibles de devenir beaucoup plus animées.

Hamilton espérait qu’ils pourraient toujours trouver “le meilleur équilibre” et se donner “de l’espace et du respect… afin que nous puissions continuer à courir et faire de bonnes courses sans entrer en collision”, mais cela peut être un vœu pieux.

L’histoire montre que plus il y a d’enjeux, plus les esprits risquent de monter et les rivalités débordent.

Hamilton veut ce huitième titre record, un de plus que Michael Schumacher, et le Néerlandais Verstappen, 23 ans, veut être le premier champion de son pays.

Ni l’un ni l’autre ne sont sur le point de cligner des yeux ou de tressaillir, deux des pilotes les plus durs mentalement et les plus déterminés dans une bataille à part.