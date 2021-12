« J’espère que Pau pourra bientôt être au Hall of Fame »

22/12/2021 à 22:12 CET

L’exbase jason williams, qui a joué pour les Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Miami Heat et Orlando Magic, était celui qui a donné la passe décisive à Pau Gasol pour son premier panier en NBA et 20 ans plus tard, il espère que l’espagnol « pourra bientôt être ici & rdquor; dans le Basketball Hall of Fame.

« Je ne savais pas que j’étais le premier joueur à donner la première passe décisive à Pau Gasol jusqu’à ce que je le voie sur les réseaux sociaux il y a un mois. Je n’imaginais pas la carrière qu’il a développée en championnat Et bien sûr, j’espère qu’il pourra bientôt être au Hall of Fame & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une réunion virtuelle avec des membres du Fan Club NBA Espagne.

Jason Williams a également partagé une garde-robe avec Marc Gasol en 2011: « Ce fut un honneur et un plaisir de jouer avec les frères Gasol, ce sont tous les deux de grands joueurs. Pau Gasol est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué, étant sûrement l’un des 5 meilleurs, a-t-il commenté.

« Jouer avec les deux a rendu mon travail de base beaucoup plus facile, deux joueurs avec autant de talent jouant et comprenant le basket de la bonne manière et voulant écouter et apprendre & rdquor ;, a-t-il ajouté.

Le meneur de jeu a également analysé le changement dans la façon dont les bases jouent dans la NBA et a pointé du doigt son joueur préféré à ce poste aujourd’hui.

« Les meneurs d’aujourd’hui veulent tirer et ils veulent marquer. Si je devais choisir un joueur, je dirais Boule LaMelo; Il a de la créativité et de l’imagination, je vois quelque chose de moi en lui. Mais, il est sans aucun doute un meilleur buteur que moi, il finira par être un meilleur joueur que moi et c’est vraiment l’un des joueurs que j’aime le voir jouer & rdquor;, a-t-il souligné.