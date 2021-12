J’espère que plus de 4,25 millions de plus d’accords de pilules antivirales Covid « à la maison » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les accords ont été accélérés à la lumière de la variante à propagation rapide, dans le but de protéger les personnes vulnérables au cours des prochains mois. On espère que les médicaments aideront à réduire les hospitalisations et à alléger la pression sur le NHS – et les commandes précédentes sont déjà utilisées dans tout le pays. Les antiviraux sont utilisés soit pour traiter les personnes infectées, soit pour protéger celles qui ont été exposées contre l’infection.

Ils ciblent le virus à un stade précoce, empêchant la progression vers des symptômes plus graves ou critiques.

La nouvelle commande comprend 2,5 millions de doses supplémentaires de Paxlovid de Pfizer, dont il a été démontré qu’il réduisait jusqu’à 90 % le risque d’hospitalisation des adultes vulnérables. Le gouvernement a également commandé 1,75 million de cours supplémentaires de Lagevrio à Merck, qui ont permis de réduire le taux de mortalité d’environ 30%.

Les nouvelles cures s’ajoutent à l’achat de 480 000 cures de molnupiravir et de 250 000 cures de ritonavir annoncé en octobre.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: « Notre programme de rappel Covid-19 se poursuit à un rythme sans précédent et il est essentiel que nous renforcions davantage notre réponse nationale au virus en garantissant également l’accès aux meilleurs traitements au monde. Il s’agit d’un accord gigantesque pour le gouvernement britannique et pour patients à travers le pays qui devraient bénéficier de ces antiviraux au cours des prochains mois. »

Le molnupiravir est déjà en cours de déploiement auprès de centaines de patients dans le cadre de l’étude panoramique nationale, menée par l’Université d’Oxford en collaboration avec des centres de médecine générale.

M. Javid était hier à l’hôpital St George dans le sud-ouest de Londres pour rencontrer le personnel et parler aux patients recevant des médicaments antiviraux.

Il a déclaré: « Si vous avez 50 ans et plus ou si vous avez un problème de santé sous-jacent et un test positif pour Covid, inscrivez-vous à l’étude dès que vous le pouvez et profitez de ce traitement remarquable. » La semaine dernière, le déploiement de l’antiviral en dehors de l’essai clinique a commencé chez les personnes les plus à risque, telles que les patients immunodéprimés ou cancéreux, après avoir contracté Covid-19.

Depuis lundi, le traitement par anticorps sotrovimab (également connu sous le nom de Xevudy) a également été mis à la disposition de ce groupe de patients.

Le président du groupe de travail sur les antiviraux, Eddie Gray, a déclaré : « Les deux antiviraux pourraient être des outils vitaux contre Omicron – les preuves actuelles montrent qu’ils seront efficaces contre la variante. Le groupe de travail sur les antiviraux poursuivra son travail pour garantir que les personnes vulnérables puissent accéder rapidement à ces médicaments. »