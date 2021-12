J’espère qu’Harry Kane trouvera la meilleure forme pour Tottenham… son record de buts de jeudi est INCROYABLE

Le record impressionnant de l’attaquant de Tottenham Harry Kane un jeudi pourrait bel et bien rajeunir sa forme et le ramener à son titre de « The Goal Machine ».

Kane a connu un début de saison discutable en Premier League, n’ayant marqué qu’un but en 11 apparitions. Aie.

Mais c’est maintenant le moment idéal pour renverser son terrible record.

Kane n’a pas réussi à marquer lors de son dernier match de Premier League contre Leeds

Le joueur de 28 ans a marqué huit buts en huit apparitions jeudi, plus que tout autre joueur de la compétition – assez spectaculaire.

Actuellement assis à la neuvième place sur la table et désespérés pour ces trois points, les Spurs affronteront Brentford ce jeudi soir et le patron Antonio Conte n’attendra rien de moins de son joueur vedette.

Auparavant, interrogé sur la performance de Kane, Conte avait déclaré : « Harry est un très bon joueur et nous devons bien sûr travailler avec lui et tous les joueurs pour améliorer cette situation. »

Et il est probable que l’Italien connaisse la capacité de marquer de Kane le jeudi, ce qui, espérons-le, le mettra plus à l’aise.

Conte s’est concentré sur la remise en route de Kane

Kane avait marqué neuf buts lors de ses 14 premiers matches de Premier League la saison dernière et Conte espère que son attaquant pourra retrouver cette forme exacte, dans laquelle il a trouvé le filet 23 fois d’ici la fin de la saison.

Eh bien, les jeudis semblent porter chance à Kane et aux fans, le patron et ses coéquipiers compteront sur leur numéro 10 pour faire ressortir la magie de son jour préféré de la semaine.

