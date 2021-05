“J’espère qu’il y a un avenir pour la F1 à Barcelone”

05/06/2021

Fernando Alonso (Oviedo, 1981) est de retour en Formule 1 car il considère que c’est la compétition dans le monde du sport automobile qui a le plus à lui offrir en ce moment, alors qu’il est sur le point d’avoir 40 ans. Dans une interview conjointe de l’. et d’autres médias internationaux en avant-première du Grand Prix d’Espagne, qui se déroule ce week-end sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, Alonso réfléchit sur ses motivations et est convaincu de la continuité du test sur le Circuit, qui célèbre 31 éditions et est en attente de renouvellement.

Vous êtes de retour en Formule 1 et en Alpine. Quels sont vos sentiments?

Réponse: Je suis à un moment de ma vie où je me sens bien, confiant pour rouler mieux que jamais. Mais lorsque vous entrez dans une nouvelle aventure ou un retour de ce type, vous ne pouvez pas penser que vous ne rencontrerez pas de difficultés. À Imola, je n’étais pas totalement à l’aise, et le problème avec la F1 est qu’il y a de nombreux médias et de nombreux articles ont été écrits au cours des deux semaines qui ont suivi le Grand Prix du Portugal.

Êtes-vous inquiet?

Je ne veux pas trop y penser ou m’inquiéter. Je veux me préparer à piloter de la meilleure façon dans les courses suivantes, mais il est clair qu’il y aura de nouvelles difficultés, même si j’espère qu’il n’y en a pas. D’autres saisons, si vous vous débrouillez assez bien avec une voiture de classe moyenne, vous finissez généralement entre la neuvième et la onzième. Mais ce parcours la classe moyenne est plus ajusté et vous pouvez terminer septième si vous conduisez parfaitement ou quinzième si vous n’atteignez pas la perfection.

Cette année, le contrat du Circuit de Barcelone-Catalunya avec Liberty Media pour accueillir le Grand Prix de F1 prend fin. Êtes-vous optimiste quant à la rénovation ou pensez-vous que ce pourrait être votre dernière course à domicile et sans public (seuls 1000 spectateurs pourront y accéder)?

Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le dernier Grand Prix à avoir lieu en Espagne. J’espère qu’il y a un avenir pour la course de Barcelone. Nous avons fait beaucoup de tests hivernaux ici et pour la F1, je pense que cela a été très bien de venir en Espagne au cours de ces dernières décennies. De nombreux sponsors ont rejoint la discipline, une équipe a été créée, maintenant il y a deux coureurs espagnols de retour sur la grille, Pedro Martínez de la Rosa a très bien fait dans le passé. J’essaie de penser positivement à l’avenir de ce Grand Prix, même si évidemment ce n’est pas entre mes mains, c’est juste de l’espoir.

Comment gérez-vous le Grand Prix de votre maison qui se déroule pratiquement sans public?

Ce n’est évidemment pas une bonne situation, mais cela se passe dans toutes les courses. Peut-être à Bahreïn il n’y a pas beaucoup de spectateurs en saison normale, mais au Portugal, il y aurait eu beaucoup de spectateurs, comme en Espagne, et Imola aurait été remplie de «tiffosi». Dans mon cas, bien sûr, je remarque davantage le manque de public en Espagne.

Qu’est-ce qui a changé dans votre conduite depuis vos débuts en F1 jusqu’à maintenant?

Maintenant, je suis plus mature et j’ai appris de l’expérience de toutes les personnes que j’ai eues et que j’ai autour de moi pour optimiser la voiture. Quand on arrive en F1 quand on est jeune, on écoute tout le monde, on essaie de comprendre ce qu’ils vous disent, mais ça finit par donner votre instinct, car les antécédents jusqu’à ce moment-là ne sont que des courses de kart et des formules jeunes. Et dans ces disciplines, vous vous consacrez à survivre par vous-même et vous n’avez pas beaucoup de gens qui essaient de vous aider.

Qu’est-ce qui vous motive dans la F1 que les autres compétitions auxquelles vous avez participé n’ont pas?

Après la pause de la pandémie, la F1 produit un grand spectacle et une grande compétition. Quand je l’ai quittée en 2018, je pense que j’étais très honnête avec tout le monde. J’ai donc senti que j’avais des défis plus attractifs, comme le WEC, l’IndyCar ou le Dakar, qui pourraient m’offrir plus à ce moment-là. Et maintenant je reviens pour la même raison: je pense que la F1 est le meilleur défi et la meilleure compétition du moment. Malgré la pandémie, les équipes restent très fortes, en bonne santé financière et un grand spectacle avec de bonnes voitures se déroule.

Les autres compétitions ont-elles été plus affectées par la pandémie?

Entre autres, leurs sponsors ont été réduits. Même si l’IndyCar est toujours une grande compétition et que le Dakar est quelque chose que j’ai en tête pour l’avenir. Je pense que le WEC traverse une période de transition. Alors maintenant, la F1 est la meilleure chose sur la table.

Quels aspects ont été modernisés en F1 depuis 2018?

L’arrivée de Liberty Media a élargi les connaissances sur ce dont les spectateurs de ce sport ont besoin et sur ce que signifie le spectacle au-delà du sport lui-même, par exemple pour le monde de l’ingénierie. La 1 a besoin d’écouter ses fans pour faire une bonne émission le dimanche, et j’ai l’impression que Liberty Media l’a compris.

Il n’a fallu que quelques années pour trouver de nouvelles idées, comme les courses de sprint (course de samedi plus courte que celle de dimanche qui sera testée pour la première fois au Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end du 17 juillet), que je considère comme un succès cette saison. Il est temps d’essayer de nouvelles choses et de décider lesquelles sont bonnes pour l’avenir.

Donc, cette 2021 est une simple année de préparation pour 2022, l’année où les nouvelles règles seront introduites?

Si on regarde ça avec perspective, c’est comme ça, 2021 est une année de préparation, il n’y a pas de doute. C’est le cas depuis qu’on a appris que les nouvelles règles qui allaient être mises en œuvre en 2021 le seront finalement en 2022. C’est la première saison post-covid et les voitures sont plus ou moins similaires à celles de l’année dernière. 2022 peut être une révolution pour la F1.

Pensez-vous que Carlos Sainz s’est bien adapté à Ferrari?

Plus de courses sont nécessaires pour voir la comparaison avec vos références et votre coéquipier. Le fait le plus important est que Ferrari est plus compétitive par rapport à l’année dernière, que c’est une voiture qui peut se battre pour la troisième place du championnat des constructeurs et que dans quelques courses, elle pourrait se battre avec Red Bull et Mercedes. C’est bon pour la F1 et bien sûr pour Carlos.

Dans son palmarès, il compte deux victoires au Grand Prix d’Espagne. Vous avez gagné avec Renault en 2006 et avec Ferrari en 2013. Qu’est-ce qui était le plus spécial?

La victoire de 2006, sans aucun doute. Ce que j’ai vu dans les stands en 2006 et 2007, je ne l’ai jamais revu de ma vie. Gagner sur un circuit plein de couleur bleue était incroyable. Cela m’a donné de grandes sensations. Évidemment, tout triomphe à domicile est beau, comme celui de 2013, mais en 2006 j’ai vécu quelque chose que je pense que je ne vivrai plus jamais à cause de la passion des spectateurs et du soutien qu’ils m’ont apporté.