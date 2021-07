in

01/07/2021 à 19:10 CEST

.

Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, a assuré ce jeudi qu’il s’attend à ce que les Belges Kevin De Bruyne et Eden Hazard, touchés, puissent jouer ce vendredi le quart de finale face à l’équipe “Azzurro”, même s’il a reconnu que sa reprise compliquerait la tâche. .

« Il me semble normal que Roberto Martinez masquer les lettres (sur De Bruyne Oui Risquer), nous parlons d’un match important. Ces jeux sont bons parce qu’ils ont de grands joueurs. La Belgique est une grande équipe, nous jouons bien et les fans vont en profiter. J’espère qu’ils se remettront tous, nous savons qu’ils nous causeraient plus de problèmes, mais ce qui est bien avec le football, c’est que “, a déclaré Mancini lors de la conférence de presse Italie-Belgique la veille.

“Peut-être que nous affronterons la meilleure équipe d’Europe avec la France, nous savons que ce sera difficile mais nous essaierons de jouer notre jeu”, a poursuivi l’entraîneur.

L’Italie arrive à ce rendez-vous après avoir éliminé l’Autriche dans le temps supplémentaire en huitièmes de finale avec beaucoup de souffrance, quelque chose qu’il considérait Mancini, a renforcé son équipe.

“Chaque match vous rend plus fort si vous savez apprendre les choses importantes. Contre l’Autriche, nous avons dû souffrir davantage, mais nous avons tiré 26 tirs au but. Ce furent des moments difficiles, mais nous avons gagné avec mérite”, a-t-il déclaré.

“Nous jouerons notre jeu, dans le respect de l’équipe que nous affrontons, nous connaissons sa valeur. Nous devons jouer notre jeu. Il n’y a pas de matchs faciles. La France a perdu, la Hollande a perdu, le Portugal a perdu, ce n’est facile pour personne”, a-t-il déclaré. ajouté pour reconnaître le niveau de son rival.

Ce sera un duel sur le banc entre Mancini et l’Espagnol Roberto Martínez, bien que l’entraîneur italien ait minimisé les expériences précédentes en Angleterre, lorsqu’ils ont entraîné respectivement Manchester City et Wigan.

“Nous nous sommes affrontés plusieurs fois, parfois j’ai gagné, parfois j’ai perdu, parfois j’ai fait match nul. C’est le football. Ils ont des joueurs extraordinaires”, a-t-il déclaré.

Concernant onze, Mancini Il a dit qu’il a “peu de doutes” et qu’il a déjà “des idées assez claires”.

C’est possible que Giorgio Chiellini, qui accompagnait Mancini lors d’une conférence de presse, laissez le gros titre derrière vous et que Frédéric Chiesa remplacer Domenico Berardi sur l’aile gauche.