“J’espère redevenir celui que j’étais avant”

28/05/2021

À 09:26 CEST

Marc Márquez (Honda), huit fois champion du monde de moto, a été terriblement blessé par une chute, dans la deuxième partie du Grand Prix de France, disputé au Mans, il y a quinze jours, lorsque, sur une piste mouillée et comme un miroir de dangereux, il était le pilote le plus rapide sur la piste. Cela faisait mal, d’une part, parce que c’était une erreur de concentration, inappropriée pour lui et, deux, parce que cela aurait pu être le tournant de son retour en compétition, presque un an après sa blessure.

Évidemment, cette chute, cet oubli, cet oubli, a conduit certains à écrire qu’il devrait aller chez le psychologue car il ne sert à rien de continuer à tomber autant, sans tenir compte du fait que c’est justement, comme le disait son patron Alberto Puig, «Ce qui a fait grand et le meilleur de l’histoire pour Marc, ne jamais abandonner, tomber, reprendre la moto, reprendre la piste et être le plus rapide». Et d’autres, comme l’ancien champion italien Luca Cadalora, wow, l’ancien entraîneur de Valentino Rossi, a déclaré que Marc ne serait jamais celui qu’il était avant sa grave blessure.

«Je l’ai dit l’autre jour et je le répète aujourd’hui», a commenté Márquez au Mugello, où se déroulera le GP d’Italie ce week-end. «Je sais d’où je viens, je sais où je suis et je sais où je compte aller, mais ce sont les médecins qui me disent qu’il faut être patient et être patient dans un monde qui va à 350 km / h . J’espère être le Marc que j’étais avant et, ce qui s’est passé au Mans, c’est-à-dire l’envie de se relever après une chute et d’être à nouveau le plus rapide en piste, montrer que Marc revient, il est toujours là. L’ADN n’a pas bougé, la passion continue et la motivation est intacte.

Márquez, oui, a reconnu que la guérison est, comme l’annoncent les médecins, les rééducateurs et lui-même, lente «car il n’est pas facile de tout remettre à sa place». MM93 indique que l’humérus droit est déjà soudé et bien soudé. «Un problème de moins». Puis son coude a commencé à lui faire mal, mais c’est réparé. «Et maintenant, on a le problème à l’épaule, au dos, qui fait mal, se fatigue, accuse l’effort et m’empêche d’appuyer fort. Nous devons voir ce qui se passe là-bas, mais nous allons continuer à travailler comment et où résoudre ce problème également. Mais, je le répète, j’ai bon espoir de brûler des scènes et de finir par être le Marc que j’ai toujours été. Je n’ai pas perdu confiance en moi, ni moi ni l’équipe. La progression, bien sûr, est à la hausse et beaucoup de ceux qui m’entourent ne croyaient pas qu’à ce stade, j’étais si bon & rdquor;.

Il est évident que Márquez n’est pas, pour le moment, dans l’esprit de ses rivaux malgré la grande admiration qu’ils lui professent. Il est évident qu’au Mugello, MM93 a peu à dire car ici la Ducati a beaucoup gagné («la meilleure moto, de loin, l’actuelle MotoGP & rdquor ;, dit Àlex Crivillé) et sa RC213V n’atteindra pas 360 km / h. ou plus avec lequel, disent-ils, Johann Zarco peut battre son record (362,4 km / h. établi au Qatar). “Si seulement! battre ce record, bien sûr on a la moto pour le faire & rdquor;, confie le Français Ducati.

‘Pecco’ Bagnaia, qui roule également sur un ‘Desmosedici’ et poursuit le titre, bien qu’il n’ait pas encore gagné en MotoGP, assure qu’il poursuivra la victoire “bien que cela ne m’obsède pas, bien sûr, car ce que je veux c’est pour continuer à être compétitif et, oui à la fin du GP, je peux gagner, je me battrai pour ça. Et, oui, j’adore le Mugello et nous avons le vélo parfait, et très rapide, pour gagner. Cela, bien sûr, pense Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde, qui ne croit pas pouvoir se battre pour le record. «Non, non, il est certain qu’avec la Yamaha vous ne pouvez pas battre ce record, mais nous avons d’autres avantages et, oui, j’ai hâte de m’essayer ici».

Il va sans dire que Valentino Rossi est fou de retourner au Mugello «car ici l’ambiance vous aide à être rapide, même si nous n’aurons pas de public, nous savons qu’ils sont derrière nous, dans leurs maisons, nous poussant & rdquor; . «Moi, bien sûr», ajoute le dernier double vainqueur, Jack Miller (Jerez et Le Mans), qui vient de renouveler pour Ducati, «Je dois finir par faire une belle course dans le temple de la vitesse qu’est le Mugello, parce que je n’ai jamais réussi à le faire, peu importe à quel point j’ai essayé.