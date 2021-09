07/09/2021 à 20:13 CEST

Du côté du FC Barcelone Sergiño Dest a été un point de départ dans la confrontation entre États-Unis et Canada, qui a eu lieu ce lundi à l’aube dans le match de qualification pour la coupe du monde Qatar 2022.

Le joueur n’a pas eu son meilleur match, Eh bien, je finis par être remplacé une minute avant la pause à cause d’une blessure à la cheville, il est sorti du terrain en boitant. “Sergiño a une entorse à la cheville“, a commenté l’entraîneur Greff Berhalter.”Il faudra voir s’il est disponible mercredi, mais c’est la situation actuellement», a-t-il conclu. Enfin, la décision a été prise que je ne joue pas dans le match qui est prévu mercredi matin contre le Honduras.

Une fois la blessure confirmée, Dest a envoyé un message rassurant à travers vos réseaux sociaux. Le joueur espère pouvoir récupérer au plus vite et pouvoir aider le Barça lors du match de Ligue des champions contre le Bayern Munich, qui aura lieu le 14 septembre au Campo Nou. Bien que cela dépende de comment se passe ta convalescence et dans le cas de l’obtenir, que Koeman décide de l’avoir ou non.

“Déçu de subir une blessure mineure contre le Canada dimanche. J’espère retourner sur le terrain dès que possible. Merci pour vos messages“, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.