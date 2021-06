“J’espère savoir ce que c’est que d’avoir 20 Grand Chelem dans quelques jours”

26/06/2021 à 19:20 CEST

.

Novak Djokovic, numéro un mondial, a déclaré qu’il espère savoir ce que c’est que d’avoir 20 tournois du Grand Chelem, comme Roger Federer et Rafael Nadal, dans quelques jours, avec le tournoi de Wimbledon à l’horizon.

“J’espère savoir ce que c’est que d’avoir 20 tournois du Grand Chelem dans quelques jours. C’est la grande motivation de ma carrière, d’en avoir le plus possible, montrer mon meilleur niveau de forme dans ces tournois. J’organise mon emploi du temps en réduisant le nombre de tournois auxquels je joue pour atteindre mon sommet de forme ici. Cela a été ma dernière année et demie et c’est ainsi que je pense que le reste de ma carrière sera”, a déclaré le Serbe lors d’une conférence de presse.

Le Belgrade a conquis son dix-neuvième Grand Chelem il y a quelques semaines à Roland-Garros, battant Nadal en finale et restant l’un des records des “majors” détenus par les manacorense et Federer.

“Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s’est passé à Paris car après quatre jours je jouais déjà sur gazon”, a déclaré Djokovic, qui a disputé le tournoi de Majorque en double avec l’Espagnol Carlos Gómez-Herrera, atteignant la finale.

Sur la bulle, qui maintient les joueurs dans les hôtels du centre-ville, Djokovic a indiqué qu’il est venu ici avec trois personnes de son équipe, comme l’a ordonné l’organisation.

“Je suis venu avec mon équipe, trois personnes avec moi, parce que c’est ce que l’organisation a dit. Ce n’est pas idéal, vous n’aimez pas être dans une bulle, mais ce n’est pas le premier et, espérons-le, l’un des derniers”, a déclaré le joueur de tennis des Balkans.

“Ces jours-ci, nous avons pu nous promener librement dans le club car il n’y a pas beaucoup de monde et nous avons pu prendre l’air.