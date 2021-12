J’espère vraiment que Resurrections mènera à un renouveau du jeu vidéo Matrix

L’existence d’un quatrième film Matrix a éveillé quelque chose en moi. J’ai toujours su que j’aimais ces films – oui, même Reloaded et Revolutions, bien que dans une moindre mesure que le premier – mais je n’ai jamais vraiment réalisé à quel point ils comptaient pour moi. En tant que personne qui était au début de l’adolescence lorsque les suites sont sorties, Matrix était à peu près la merde la plus cool imaginable. Ce que j’ai réalisé maintenant, c’est que ces films m’ont attrapé de la même manière que j’imagine que Star Wars a attrapé les enfants dans les années soixante-dix. Ils sont, d’une certaine manière, ma Star Wars.

Alors, naturellement, je suis excité pour le quatrième. En particulier, je suis intrigué et pompé de voir que le film semble avoir quelque chose à dire sur la nostalgie, les redémarrages, les suites et notre amour des choses que nous connaissons déjà. Il y a clairement beaucoup de clins d’œil au passé, mais les bandes-annonces et les séquences publiées semblent les décrire comme plus utiles au film dans son ensemble que le modèle de redémarrage en douceur typique défendu et cimenté en tant que gagnant du box-office par Le réveil de la force.

Mais une autre chose m’enthousiasme pour le retour de Matrix : son potentiel en tant que jeu vidéo. La tradition et le monde créés par les Wachowski semblent pratiquement faits sur mesure pour les jeux vidéo, et il n’est en effet pas surprenant que les deux créateurs de Matrix soient eux-mêmes de grands fans de jeux vidéo. Vous pouvez voir l’influence des jeux dans The Matrix autant que vous pouvez l’influence du cinéma d’action de Hong Kong, vraiment – et chaque fois qu’il a été converti en jeux vidéo, ça s’est au moins bien passé.

Des trois jeux vidéo Matrix, chacun a son propre charme. The Matrix Online n’était pas le plus grand MMO, mais il défendait des idées sur différentes manières de raconter des histoires de MMO et s’appuyait sur la nature informatisée de The Matrix pour expliquer les artifices de conception de jeux d’une manière que peu de franchises pouvaient gérer. Enter the Matrix est mon préféré. Un jeu d’action PS2 assez banal à la troisième personne, il est néanmoins extrêmement ambitieux dans la façon dont il se tisse dans et hors de l’histoire des suites de Matrix, en utilisant les décors de film et le casting pour filmer des scènes d’action réelle supplémentaires à ajouter à l’authenticité du jeu. À bien des égards, il reste mon jeu de cinéma préféré juste en raison de sa seule ambition, et c’est particulièrement cool de voir la star d’Enter, Niobe, revenir dans les bandes-annonces de Resurrections.

Et Path of Neo est juste amusant. Idiot. Encore une fois, c’est un autre jeu d’action de l’ère PS2, avec toutes les faiblesses que cela implique – mais il a une grande énergie et une fin extrêmement ironique. J’aime beaucoup les trois. Les deux jeux solo sont, comme, un solide tarif 7/10, ou du moins l’étaient à l’époque. Le MMO est plus compliqué à juger, mais j’ai passé de bons moments avec.

Quand je pense aux progrès que les jeux ont réalisés au cours des décennies intermédiaires, il est difficile de ne pas penser à quel point nombre de ces progrès seraient parfaits pour mieux décrire The Matrix. Je ne parle pas seulement de visuels non plus – bien que l’incroyable démo technologique UE5 sur le thème de Matrix d’Unreal montre pourquoi ce monde est mûr pour être à nouveau représenté dans les jeux d’un point de vue technologique. Mais aussi en termes de game design – les vanités et les mécanismes de l’univers Matrix méritent d’être exploités par le game design moderne.

Avant que leur nouveau jeu Wonder Woman ne soit révélé aux Game Awards, j’ai dit en plaisantant sur Twitter que le projet parfait pour Monolith Productions, une filiale du propriétaire de la franchise Matrix Warner Bros., serait The Matrix. Demandez-leur de créer un monde ouvert de mégapole Matrix et d’utiliser le système « Némésis » de la Terre du Milieu pour suivre la relation de votre pilule rouge avec les agents, les exilés et d’autres forces au sein de la matrice.

Sauf que, vous savez, je ne plaisantais pas vraiment : je pense sincèrement que ce studio et cette franchise conviendraient parfaitement. Je suis content qu’ils fassent Wonder Woman – Diana mérite un bon jeu autant que Batman – mais, mec, je voudrai toujours ce jeu Matrix. J’espère vraiment que Resurrections sera un succès – ne serait-ce que parce que cela pourrait aider à ouvrir la voie à un nouveau jeu Matrix.