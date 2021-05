J’espère vraiment qu’iOS 15 obtiendra cette nouvelle fonctionnalité de sécurité intelligente de Google Photos – .

Maintenant que Google a dévoilé ses derniers développements logiciels à I / O 2021, y compris Android 12, nous attendons qu’Apple fasse de même. Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la conférence principale de la WWDC 2021, où Apple dévoilera les nouvelles innovations logicielles qu’il a conçues pour ses produits. Étant donné que l’iPhone est le produit Apple le plus populaire, iOS 15 est l’annonce la plus attendue de l’émission – iPadOS 15 sera une mise à niveau tout aussi excitante cette année compte tenu de ce qu’Apple vient de faire avec l’iPad Pro.

Alors que la plupart des fonctionnalités importantes d’Android 12 et des modifications de conception ont été divulguées avant l’événement de presse I / O, iOS 15 est plus mystérieux. Nous avons vu quelques fuites plus tôt cette année qui énuméraient certaines des améliorations logicielles générales attendues de l’iOS 15. Nous examinons les améliorations des notifications, un nouveau design d’écran de verrouillage pour l’iPhone, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et un nouvel écran d’accueil pour l’iPad . Contrairement aux fuites d’Android, nous n’avons pas non plus de visuels pour iOS 15. Mais après avoir vu l’annonce de Google cette semaine, j’ai hâte que iOS 15 «copie» l’une des dernières fonctionnalités ajoutées par Google à Photos.

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité de dossier verrouillé pour Google Photos qui fait exactement ce que son nom suggère. Il permet aux utilisateurs de placer des photos dans le dossier qu’ils ne voudraient pas avoir accès à d’autres personnes utilisant leurs appareils, des applications qui ont accès aux photos ou qui apparaissent dans les flux de photos.

Le nouveau “Dossier verrouillé” sous Android 12. Source de l’image: Google

Comme le montre l’image ci-dessus, le dossier verrouillé sera protégé par un mot de passe ou un code PIN et prendra en charge l’authentification biométrique. Cela signifie des lecteurs d’empreintes digitales sur Android, bien que la technologie de déverrouillage du visage puisse également fonctionner lorsqu’elle est disponible.

C’est le genre de fonctionnalité que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad attendent depuis des années pour arriver sur iOS. Apple a ajouté un dossier «Caché» à l’application Photos, mais toute personne ayant accès au téléphone ou à la tablette pourrait voir le contenu du dossier tant qu’elle le sait. La protection du dossier avec un code PIN ou un identifiant de visage peut être l’étape suivante.

Le verrouillage des photos avec un mot de passe peut être nécessaire pour les documents sensibles que l’on peut vouloir transporter. C’est le genre de données personnelles qui nécessitent une protection au-delà du verrouillage de l’écran du téléphone. Les applications tierces peuvent déjà verrouiller les photos avec un mot de passe, mais l’ajout de la fonctionnalité à l’application Photos par défaut serait un ajout bienvenu à l’iPhone et à l’iPad.

Google n’a pas expliqué le dossier verrouillé en détail lors de la keynote, mais Android Police a un aperçu complet des fonctionnalités.

Avec le dossier verrouillé dans @googlephotos, vous pouvez ajouter des photos à un espace protégé par mot de passe et elles ne s’afficheront pas lorsque vous faites défiler les photos ou d’autres applications sur votre téléphone. Locked Folder est lancé en premier sur Google Pixel et sur d’autres appareils Android tout au long de l’année. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq – Google (@Google) 18 mai 2021

Le dossier verrouillé se trouve dans la section Utilitaires de l’onglet inférieur Bibliothèque. Lorsque vous choisissez d’enregistrer des photos dans le dossier protégé, elles seront entièrement supprimées du stockage cloud. Cela signifie que le dossier verrouillé ne s’applique pas au cloud et que Google ne synchronisera pas les photos entre un dossier verrouillé local et un dossier verrouillé dans le cloud. Les images protégées ne vivront que sur le téléphone où le dossier verrouillé est activé, cela fait partie de la fonction de sécurité. L’inconvénient est que les photos peuvent être perdues à jamais si le téléphone est perdu, volé ou endommagé. Le correctif pour cela est en fait relativement simple; on pourrait stocker les images sur d’autres appareils, y compris des ordinateurs ou des lecteurs de stockage.

La police Android explique que le dossier verrouillé ne vous permettra pas de modifier des photos et que vous devrez les déplacer hors du dossier pour ce faire. De plus, la recherche d’images ou la création d’albums ne sont pas prises en charge, vous devrez donc faire défiler manuellement les photos pour trouver le document souhaité.

Les dossiers verrouillés seront initialement disponibles sur les téléphones Pixel et seront ensuite déployés sur d’autres androïdes. Avec iOS 15, Apple pourrait rendre ce type de fonctionnalité disponible sur tous les iPhones et iPads.

La WWDC 2021 débute le 7 juin, avec la principale keynote en streaming en ligne sur le hub d’événements d’Apple et YouTube.

