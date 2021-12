Jessa Duggar explique « l’erreur innocente » derrière l’accusation de mise en danger d’enfants de sœur Jana

Jessa Duggar Seewald défend sa grande soeur Jana Duggar après l’annonce que l’ancienne star de Counting On a été citée plus tôt cette année pour avoir mis en danger le bien-être d’un mineur. Lundi, Jessa a donné un contexte à la citation, qui a été publiée le 9 septembre, disant qu’un enfant » s’était échappé » pendant que Jana gardait les enfants mais que tout s’était » terminé en toute sécurité » pour le petit impliqué.

« Recevoir des messages sur les gros titres de Jana. En fin de compte, c’était une erreur innocente », a écrit Jessa sur son histoire Instagram. « Elle faisait du baby-sitting et l’un des enfants s’est glissé par la porte sans se faire remarquer, mais cela s’est terminé sans encombre. Cela aurait pu arriver à n’importe qui. » Jessa a poursuivi que les médias « faisaient sensation » la citation en raison « d’autres circonstances familiales actuelles », faisant référence à la condamnation du frère Josh Duggar la semaine dernière pour avoir reçu et détenu du matériel pédopornographique.

« Les médias font du sensationnel à cause d’autres circonstances familiales actuelles et cela me rend tellement folle », a écrit Jessa. « C’est sans aucun doute l’une des femmes les plus extraordinaires que je connaisse et je lui ferais confiance avec mes enfants n’importe quel jour de la semaine. Faites-moi une faveur – donnez à la fille une pause, et vous tous, humains parfaits, recommencez à vivre votre vie. «

Jana, qui a plaidé non coupable à l’accusation, doit comparaître devant le tribunal pour un procès devant le tribunal le 10 janvier. La personnalité de TLC a également demandé à sa cousine Amy Duggar King de se battre pour elle, comme elle l’a écrit dans son histoire Instagram samedi, « Je vais appeler ce qui est juste et je vais appeler ce qui ne va pas. Cela ne pouvait pas être intentionnel. »

« Je parie que vous étiez épuisé, stressé et simplement épuisé émotionnellement », a-t-elle ajouté. « Regarder plusieurs enfants est difficile ! Parce qu’il y en a tellement et que vous n’avez que deux yeux !! C’est une situation très triste et mon cœur va à @janamduggar, je vous aime. » Amy a également déclaré dans son message que « l’enfant allait bien et qu’il a été retrouvé ».

La nouvelle de l’accusation de Jana a éclaté le lendemain de la condamnation de Josh pour tous les chefs d’accusation à l’issue d’un procès de huit jours en Arkansas. Josh risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et jusqu’à 250 000 $ d’amende lorsqu’il est condamné, ce qui devrait actuellement se produire dans quatre mois en attendant une enquête présentenciel.