Jessa Duggar explique pourquoi sœur Jana a été accusée de délit

Le 11 décembre, le cousin de Jana, Amy duggar roi, a également défendu l’alun de Counting On sur les réseaux sociaux, écrivant dans un message partagé sur ses histoires Instagram, « Je vais appeler ce qui est juste, et je vais appeler ce qui ne va pas. Cela ne pouvait pas être intentionnel », ajoutant, « Je parie que vous étiez épuisé, stressé et simplement épuisé émotionnellement. Regarder plusieurs enfants est difficile! Parce qu’il y en a tellement et vous n’avez que deux yeux !! C’est une situation très triste et mon cœur va à @janamduggar, je t’aime. «

La nouvelle de la charge de Jana est arrivée juste un jour après son frère aîné, Josh Dugger, a été reconnu coupable d’un chef de réception de pornographie juvénile et d’un chef de possession de pornographie juvénile. Ses avocats ont dit à E! News qu’ils prévoyaient de faire appel.