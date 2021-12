Jessa Duggar partage de douces photos de sa fille Fern alors qu’elle marque une étape importante

Jessa (Duggar) Seewald et son mari Ben Seewald marquent le jalon des 5 mois de leur fille Fern. L’alun de Counting On, 29 ans, a partagé de douces photos de Fern avec son père sur Instagram jeudi, célébrant un autre mois avec leur plus jeune. « Fern a 5 mois maintenant ! » a écrit Jessa, qui est également maman des fils Spurgeon, 6 ans, et Henry, 4 ans, et Ivy, 2 ans.

Jessa et Ben ont accueilli Fern en juillet après avoir annoncé en février que l’ancien de 19 Kids and Counting s’attendait à nouveau à la suite d’une fausse couche. « Après la perte déchirante d’un bébé l’année dernière, nous sommes ravis de partager qu’un autre petit Seewald est en route », a déclaré le couple à l’époque. « La grossesse se passe bien, et bébé et Jessa vont bien. Nous sommes si reconnaissants à Dieu pour le précieux cadeau d’une nouvelle vie ! Les enfants sont ravis, et nous avons hâte d’accueillir ce petit dans nos bras ce été. »

Jeudi, Jessa a partagé un vlog sur ses réseaux sociaux montrant la célébration du début des vacances de sa famille ensemble avant de passer le réveillon de Noël et le jour de Noël avec leurs familles élargies. Qu’il s’agisse d’ouvrir des cadeaux avec les enfants, d’assister à un spectacle de lumière et de siroter un chocolat chaud, la famille Seewald était en fête après une période difficile dans la vie de la famille Duggar.

Plus tôt ce mois-ci, le frère de Jessa, Josh Duggar, a été reconnu coupable d’avoir reçu et détenu du matériel pédopornographique à l’issue d’un procès de huit jours. Josh risque jusqu’à 20 ans de prison et jusqu’à 250 000 $ d’amende et sera condamné lors d’une audience prévue pour quatre mois.

Après la condamnation, Ben a publié une déclaration au nom de lui et de sa femme. « Dès le moment où nous avons appris cette affaire contre Josh, nous avons prié pour que Dieu fasse connaître la vérité, quelle qu’elle soit, et que les faits soient suivis où qu’ils mènent », a-t-il commencé. « Nous sommes attristés au-delà des mots par les enfants exploités et maltraités dans des contenus pédopornographiques, et nous sommes reconnaissants envers notre système judiciaire qui punit de tels maux. » Ben a conclu: « Nos cœurs se brisent pour la famille de Josh et nous vous demandons de continuer à prier pour eux dans le chagrin et la douleur insondables qu’ils endurent. »