Jessa Duggar partage la photo la plus mignonne de son bébé de 2 semaines

Jessa Duggar Seewald célèbre le dernier jalon de son plus jeune enfant. Sur Instagram, l’ancienne de Counting On a posté une photo de sa fille nouveau-née Fern pour marquer son anniversaire de deux semaines. Duggar a annoncé la naissance de sa fille le 19 juillet via Instagram et YouTube. Il s’agit du quatrième enfant pour elle et son mari, Ben Seewald. Le couple est parent de Spurgeon, 5 ans, Henry, 4 ans, Ivy, 2 ans, et de la fille nouveau-née Fern.

Duggar a posté une photo de son bébé tout blotti dans ses bras. La petite pouvait être vue vêtue d’une combinaison bleu clair et d’un adorable nœud autour de la tête. La maman de quatre enfants a gardé sa légende courte et douce, comme elle l’a écrit: “Baby Fern a 2 semaines!” Les fans se sont déchaînés sur la photo dans la section commentaires. La sœur de Duggar, Jill Dillard, a même commenté : “Aww !! J’ai hâte de la rencontrer !”

Duggar a annoncé pour la première fois la naissance de son quatrième enfant fin juillet. La star de télé-réalité a posté à la fois une photo sur Instagram et une vidéo YouTube présentant certains des détails de son expérience de naissance. Bien qu’à l’époque, elle n’ait partagé aucun autre détail sur son nouveau-né. Elle a noté qu’elle et son mari publieraient une deuxième vidéo YouTube avec plus d’informations. Quelques jours plus tard, ils ont fait exactement cela et ont révélé qu’ils avaient accueilli une fille nommée Fern.

Avant la naissance de bébé Fern, Duggar et Seewald ont expliqué à quel point il leur était difficile de choisir le nom de leur enfant. Les parents, qui ne connaissaient pas le sexe de leur quatrième enfant avant son arrivée, ont déclaré qu’ils avaient spécifiquement du mal à trouver le deuxième prénom. Duggar a noté qu’ils avaient “cinq ou six options différentes” pour cela.

“Ben et moi sommes assis sur le [sex] ici pour toujours – des mois et des mois – et on pourrait penser que nous aurions un nom maintenant. Mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît”, a déclaré Duggar. “J’ai l’impression que plus vous avez d’enfants, plus vous avez utilisé, vous savez, les favoris. Et je n’ai même pas toujours aimé les mêmes noms de grossesse en grossesse. C’est un peu changé. Je repense à ma liste de noms de grossesses précédentes et je me dis juste qu’ils ne sont pas vraiment – ​​aucun d’eux n’est juste comme « wow ». Alors je pars en quelque sorte de zéro. Et Ben aussi.” En fin de compte, Duggar et son mari ont choisi un nom incroyablement charmant pour leur petit, dont le nom complet est Fern Elliana Seewald.