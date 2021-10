« J’essayais de lui parler, de lui demander… »

Nouvelles connexes

Jon Rahm il est devenu le plus grand représentant du golf espagnol. De plus, depuis quelques mois, il est aussi le joueur numéro un du classement. Des réalisations que peu pouvaient imaginer et qui ont suffi à entrer dans l’histoire avec toute une carrière devant lui. Pour cette raison, Rafael Nadal ne croit probablement pas maintenant qu’il y a eu un jour où il a clairement battu le golfeur basque lors d’un match.

L’anecdote, inconnue jusqu’ici, a été révélée par Jon Rahm lui-même dans le blog qu’il partage avec le Fédération Basque. Dans ce document, Barrika rappelle comment s’est déroulée sa première rencontre avec Nadal et comment les Baléares, un grand fan de golf, laissaient à peine des options à un Rahm qui était alors étudiant à l’université. Grâce au joueur de tennis, Rahm a réussi à entrer dans l’un des clubs les plus exclusifs du monde et à admirer un paysage que seul Nadal a gâché avec sa victoire.

« L’opportunité de jouer avec Jon Rahm vient par Ricardo Relinque. « Rahm raconte qu’il envisageait d’inclure quelqu’un de l’équipe de Relinque dans son équipe. » J’étais à l’Uni, à Arizona State, et nous sommes allés de San Diego à Palms Springs parce que Rafa jouait au tennis. à Palm Springs « C’est l’Espagnol qui lui a demandé de jouer et il n’a pas pu dire non à une personne qu’il admirait.

La passion de Rahm pour Nadal était telle que, selon le numéro un dans le monde du golf, le seul livre qui avait été lu dans son intégralité jusqu’à présent était la biographie de Manacor. « Nous sommes allés à un endroit appelé Porcupine Creek. C’est le jardin de Larry Ellison, le co-fondateur de Oracle. C’est un club très privé où séjournent les joueurs de tennis. » Et là, dans une zone où seuls quelques-uns parviennent à entrer, tout s’est passé.

La grande peur de Jon

Rahm était nerveux et désireux de demander. Peut-être ce sentiment que beaucoup de petits éprouveront maintenant lorsqu’ils approcheront de la Barrika. « J’étais excité en disant: ‘Buah, je vais jouer avec Rafa, beaucoup de questions, qu’est-ce que je vais apprendre…’. Mais c’était assez différent. » A tel point que Nadal n’a pas fait de prisonniers.

« Dans 18 trous, il m’a le moins parlé. Il voulait me gagner et c’est tout. Et il m’a battu. Je l’ai frappé huit coups et au 13e tee, il était quatre sous la normale sur le parcours et j’étais un de moins. […]. J’ai essayé de lui parler, de lui poser des questions sur le livre et il… rien, avec un maximum de détermination, ne pensant qu’à gagner », raconte Jon Rahm sur son blog.

Son seul souhait est de jouer à nouveau avec Nadal. « J’étais plutôt le bienvenu…, super impressionné, en jouant avec Rafa. » Pour cette raison, il espère pouvoir se venger au plus vite pour retrouver un ami. Maintenant, oui, avec Jon Rahm étant numéro un mondial et s’étant placé au sommet de l’histoire de la discipline en Espagne.

