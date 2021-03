« J’essaye de convaincre Neymar et Mbappé de rester »

18/03/2021 à 18:52 CET

Alberto Teruel

Marco Verratti, jadis recherché par le Barça, vit l’un des meilleurs moments de sa carrière. Le milieu de terrain du PSG, qui a montré ses compétences techniques lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, a accordé une interview pour RMC Sport dans laquelle il a évoqué l’avenir de Neymar et Mbappé.

L’Italien, qui a un grand impact sur les projets de Mauricio Pochettino, a évoqué les avantages d’avoir des joueurs d’un tel calibre dans l’équipe. « Lorsque vous jouez avec les deux, tout est plus facile. Vous pouvez leur envoyer une bombe, mais vous contrôlerez tous les deux le ballon avec facilité. Je me comprends très bien avec Kylian, comme avec Ney », a déclaré l’homme Pescara.

Interrogé sur l’avenir des fissures, Verratti a répondu avec confiance. «Neymar et Mbappé sont très heureux ici, ils savent qu’ils font partie d’un grand club et d’un grand projet. J’essaye de les convaincre de rester, car le PSG est plus fort s’ils les ont dans l’équipe. « .

Le milieu de terrain entretient de bonnes relations avec Neymar et Mbappé et, bien qu’il ait assuré qu’il n’avait pas l’intention de donner beaucoup de détails, il a fait la lumière sur les conversations qu’ils ont en dehors du terrain. «Quand Neymar a été blessé, j’ai passé beaucoup de temps à lui parler. La même chose s’est produite avec Kylian. J’ai l’impression qu’ils veulent tous les deux rester, ils savent qu’ils font partie d’un grand projet« .

Enfin, Verratti a évoqué la croissance du PSG ces dernières années, considérant qu’il se rapproche de plus en plus de la Ligue des champions tant attendue. « Pour moi, gagner ici est différent de gagner ailleurs. Nous avons lancé un très gros projet dans le but de remporter la Ligue des champions il y a un peu moins de 10 ans. Il est normal que nous n’ayons pas pu gagner tout de suite, mais je sens que nous nous rapprochons des grandes équipes.« .