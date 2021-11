abc

Juliet et Callie décomposent le rendez-vous en tête-à-tête de Martin et le drame entre Nayte et Chris S.

Juliet est rejointe par Callie Curry pour décomposer l’épisode de The Bachelorette de cette semaine. Ils parlent de la guérison miraculeuse de Martin lors de son rendez-vous en tête-à-tête (1:00), de l’histoire très triste de Rick (22:18), de Michelle ne se sentant pas «vue» lors du rendez-vous du groupe (36:44) et du drame entre Nayte et Chris S. (50:14).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Producteur : Kaya McMullen

