Jesse et Joy reviennent aux États-Unis pour une tournée de 22 villes

Les frères Jesse et Joy sont plus que prêts à revenir sur scène, après plus d’un an sans pouvoir monter sur aucun d’entre eux en raison de l’éventualité, à laquelle des millions de leurs followers sont plus qu’excités.

Enfin, la situation épidémiologique des feux tricolores est favorable dans certains états et pays, ce qui leur permet de recommencer. concerts massif.

Par conséquent, ceux qui après deux ans décident de revenir sur scène, sont les duo mexicain Jesse et Joy, qui ont annoncé leur prochaine tournée.

Ainsi, Joy, qui a créé un nouveau podcast avec sa femme, prendra sa guitare pour monter sur scène avec son frère.

De cette façon, les frères ont annoncé via leur compte Instagram officiel quelques dates pour la réalisation de cette tournée appelée « Cliché », où ils visiteront les États-Unis et Porto Rico.

Pour l’instant, la publication ne prend pas en compte les dates au Mexique, cependant, on s’attend à ce que dans les prochains mois, ces nouvelles destinations soient ajoutées à leur itinéraire de transit.

Les chanteurs auront des dates principalement aux Etats-Unis, donc pour assister à ces concerts il faudra attendre les dates latino-américaines, ou voyager aux Etats-Unis pour profiter de cette nouvelle tournée.

Clichés World Tour, Voici les premières dates Invités spéciaux @thelittlejesus & @chulemusicaY la prévente commence AUJOURD’HUI à 12 HNE avec le lien code 2022 CLICHÉS dans la bio », ont-ils publié.

A noter que San Francisco, Los Angeles, New York et San Juan Puerto Rico ne sont que quelques-unes des dates envisagées pour cette prochaine tournée.

C’est ainsi que les lauréats d’un Grammy Award et de six Latin Grammy Awards commenceront leur tournée « CLICHES » à San Juan, Porto Rico le 4 mars et se terminera dans la ville californienne d’Indio le 10 avril.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, entre ces deux dates, ils passeront par Miami (11 mars), Atlanta (13), Charlotte (15), Washington (16), New York (19) Boston (20), Chicago (23) et Houston (26), entre autres villes.

De plus, il est important de mentionner que les artistes Little Jesus et Chule seront les artistes invités de cette tournée mondiale, dont les prochaines étapes sont encore inconnues.

Maintenant, nous devons juste attendre et voir s’ils viendront également dans notre pays, car il y a sans aucun doute des millions de personnes qui aspirent à chanter à nouveau leurs chansons lors d’un concert.