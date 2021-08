Jesse Hart revient en septembre

in

Gilberto Ramirez-Jesse Hart

L’Américain Jesse Hart (26-3, 21 KO) reviendra sur le ring le 17 septembre après plus d’un an et demi d’absence.

Natif de Philadelphie, Hart n’a pas combattu depuis janvier 2020, lorsqu’il a perdu une décision partagée face à Joe Smith, désormais champion du monde des poids mi-lourds, à Atlantic City. Son retour se fera contre son compatriote vétéran Mike gars (12-6-1, 5 KO), après une large perte de décision aux mains de John Ryder.

Guy, 40 ans, est déjà un petit super poids moyen, et maintenant il devra grimper jusqu’au poids mi-lourd et affronter un Hart qui mesure près de 8 pouces.

Le gala se jouera dans la même Philadelphie, et l’ancien prétendant mondial (deux fois) des super-moyens cherchera un triomphe qui semble relativement facile face à un rival plus qu’abordable. Hart est sur le point d’avoir 33 ans, il est encore temps de revenir aux grandes nuits dans lesquelles il a joué un jour.