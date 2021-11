Jesse Jackson au procès pour meurtre d’Ahmaud Arbery après la plainte d’un avocat de la défense

— Gough a réitéré sa plainte, demandant une fois de plus au juge d’expulser le révérend Jackson, et vraisemblablement d’autres pasteurs noirs, de la salle d’audience. L’avocat a dit: « Combien de pasteurs la famille Arbery a-t-elle ??? Nous avons eu le révérend Al Sharpton ici plus tôt… euh, la semaine dernière. Je ne suis pas en train de suivre, mais je ne sais pas qui est le révérend Jackson pasteur ici. »

Il a également déclaré: « La famille Arbery cède des sièges dans la tribune publique afin que ces messieurs puissent être présents. Les sièges dans une tribune publique d’une salle d’audience ne sont pas comme des sièges à côté du tribunal dans un match des Lakers. »

— Le juge n’a pas été influencé. Requête refusée. De nouveau. Jesse est toujours au tribunal.

Le Rév. Jesse Jackson respecte sa promesse d’assister à la Ahmaud Arbery procès pour meurtre, et le confier à l’un des avocats de la défense… qui s’est ouvertement plaint des « pasteurs noirs » au tribunal.

Le révérend Jackson était dans la salle d’audience de Brunswick, GA lundi matin – épaule contre épaule avec les membres de la famille d’Ahmaud – montrant le type de soutien Kevin Gough s’est plaint vendredi.

11/10/21

ICYMI … Gough, avocat de la défense pour William « Roddie » Bryan, a déclaré qu’il souhaitait que le juge limite le nombre de pasteurs noirs autorisés dans la salle d’audience, car il craignait que ce ne soit « consciemment ou inconsciemment une tentative de faire pression ou d’influencer le jury ».

La partie embarrassante pour Gough – il a distingué le révérend Jackson pour être dans la salle d’audience, même s’il n’y avait jamais assisté avant aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, le juge a rejeté sa demande.

Le révérend Jackson a qualifié la requête de Gough d' »inacceptable » parce qu’un « procès public implique une observation publique »… et nous a dit qu’il prévoyait de comparaître devant le tribunal.

Maintenant, il est là. Votre mouvement, Gough.