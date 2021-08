Jesse Jackson et le fils de sa femme Jacqueline mettent à jour leurs conditions au milieu de la bataille COVID-19

Le leader des droits civiques, le révérend Jesse Jackson et son épouse Jacqueline ont été hospitalisés en raison de leur combat contre Covid-19, et maintenant leur fils a fourni une mise à jour sur leur état. TMZ rapporte que le fils du couple, Jonathan, a déclaré que sa mère était toujours aux soins intensifs du Northwestern Memorial Hospital pour lutter contre la maladie, mais qu’elle respirait seule tout en recevant de l’oxygène. Quant à son père, Jonathan dit que son état s’est un peu amélioré, mais que ses symptômes de la maladie de Parkinson se sont aggravés.

En conséquence, Jesse Jackson, 79 ans, a été transféré au Shirley Ryan Ability Lab de Chicago, un centre de thérapie où il commencera immédiatement à recevoir des traitements intensifs. L’ancien candidat à la présidence a révélé pour la première fois son diagnostic de maladie de Parkinson en 2017, mais aurait également traité d’autres problèmes de santé ces derniers temps. Jonathan a déclaré que ses parents reçoivent de grands soins de la part des médecins, des infirmières et d’autres professionnels de la santé, mais remercie tous les partisans de ses parents pour leurs pensées et leurs prières continues. Il encourage également fortement tout le monde à se faire vacciner contre le COVID-19.

Le révérend Jesse Jackson et son épouse, Jacqueline, sont restés sous observation médicale dimanche dans un hôpital de Chicago et “répondaient positivement aux traitements” pour COVID-19, a déclaré leur fils à @AP. https://t.co/4WEjyDJeMl – The Associated Press (@AP) 22 août 2021

L’état de santé de Jackson a été signalé pour la première fois samedi, l’organisation à but non lucratif de Jesse Jackson, la Rainbow/PUSH Coalition, a publié une brève déclaration le même jour. “Les médecins surveillent actuellement l’état des deux”, lit-on dans le communiqué. Le lendemain, Jonathan a publié une déclaration au nom de la famille. “Les deux se reposent confortablement et réagissent positivement à leurs traitements”, a-t-il déclaré.

“Ma famille apprécie toutes les expressions de préoccupation et les prières qui ont été offertes en leur nom, et nous continuerons également à offrir nos prières pour votre famille”, a ajouté Jonathan. “Nous vous demandons de continuer à prier pour le rétablissement complet de nos parents. Nous continuerons à vous tenir au courant régulièrement.”

La nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à Jackson et à sa femme. Le révérend Al Sharpton a tweeté : « Prions tous pour le révérend et Mme Jesse Jackson. Ils ont besoin de nos prières sincères et intenses. La prière change les choses. !!!”

“Le révérend Jesse Jackson a été l’un des grands leaders de notre époque dans la lutte pour la justice raciale, sociale et économique”, a ajouté le sénateur Bernie Sanders. “Lui et sa femme, Jacqueline, ont été hospitalisés avec COVID-19. Jane et moi et tous les Américains leur souhaitons un rétablissement complet et rapide.”