Jesse Jackson hospitalisé après une chute lors d’une visite à l’université Howard

Le militant des droits civiques le révérend Jesse Jackson a été hospitalisé lundi soir après une chute à l’Université Howard. Le leader des droits civiques de 80 ans et deux fois candidat à la présidentielle était sur le campus pour une réunion avec Howard University Pres. Wayne AI Frederick et des étudiants qui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant les conditions de vie dans les dortoirs du campus lorsqu’il « est tombé et s’est cogné la tête », a déclaré sa coalition Rainbow/Push dans un communiqué.

Selon le communiqué, via CNN, Jackson a été emmené à l’hôpital universitaire Howard après la chute, « où divers tests ont été effectués, y compris un scanner », dont les résultats « sont revenus normaux ». Le personnel de l’hôpital, cependant, a décidé de garder Jackson pendant la nuit « en observation ». L’université a également confirmé l’hospitalisation de Jackson dans une déclaration sur Twitter : « Nous pouvons confirmer que le révérend Jackson a été emmené à l’hôpital par un administrateur de l’université et a ensuite été rejoint par le Dr Wayne Frederick. Nos prières vont à la famille Jackson. » Dans une mise à jour plus tard dans la soirée, la fille de Jackson, Santita Jackson, a déclaré : « Famille, il se repose confortablement et va bien. » Aucune autre mise à jour n’a été fournie pour le moment.

L’incident de lundi est survenu quelques mois seulement après que Jackson et sa femme ont été hospitalisés en août après avoir été testés positifs pour COVID-19. Son organisation à but non lucratif a confirmé à l’époque que les deux étaient soignés au Northwestern Memorial Hospital de Chicago, où les médecins auraient « surveillé l’état des deux ». Jackson a ensuite été transféré au Shirley Ryan Ability Lab de Chicago, un centre de thérapie, pour l’aider à traiter sa maladie de Parkinson. Jackson a reçu un diagnostic de trouble neurologique, qui peut provoquer des tremblements, des raideurs et des difficultés à équilibrer, marcher et coordonner les mouvements, en 2017.

« Ma famille et moi avons commencé à remarquer des changements il y a environ trois ans. Après une batterie de tests, mes médecins ont identifié le problème comme étant la maladie de Parkinson, une maladie qui a battu mon père… la reconnaissance des effets de cette maladie sur moi a été douloureuse « , avait-il partagé dans un communiqué à l’époque. « Pour moi, un diagnostic de Parkinson n’est pas un signe d’arrêt, mais plutôt un signal que je dois modifier mon mode de vie et me consacrer à la physiothérapie dans l’espoir de ralentir la progression de la maladie. »

Né à Greenville, en Caroline du Sud, Jackson est un candidat démocrate à deux reprises à la présidentielle et un leader des droits civiques de longue date. Il a marché de Selma à Montgomery, Alabama en 1965 avec le révérend Martin Luther King, Jr. et a ensuite établi un bureau pour la Southern Christian Leadership Conference à Chicago à la demande de King. Il a également négocié avec succès la libération de trois soldats américains détenus en Yougoslavie et a reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains du président Bill Clinton.