Jesse Kelly se lance dans la diatribe contre les femmes dans l’armée

Oaf de radio de droite Jesse Kelly tourné dans une autre performance nocive sur Tucker Carlson Tonight, cette fois en se moquant des femmes dans l’armée américaine. Il a également déclaré que l’armée ne devrait pas être « favorable aux femmes » ou « favorable aux homosexuels » et devrait avoir des soldats qui veulent s’asseoir sur un « trône de crânes chinois ».

Animateur de Fox News Tucker Carlson a lancé le segment odieux vendredi soir en soulignant le président chez Joe Biden candidat au poste de vice-président de l’état-major interarmées : Christophe Grady.

Carlson a joué un clip de Grady lors de son audition de confirmation au Sénat, lui demandant comment il « mettrait en œuvre les femmes, la paix et la sécurité au sein de l’état-major interarmées ». Cependant, l’hôte l’a faussement présenté comme l’explication de Grady sur la façon dont il rendrait l’armée américaine « compétitive avec la Chine ».

Grady, qui a été confirmé par le Sénat vendredi, a donné une réponse pleine de jargon à la question et a mentionné le rôle d’un « conseiller en matière de genre » dans l’armée.

Carlson s’est tourné vers Kelly, qui, dans une apparition précédente, a fait référence à Kamala Harris comme « Willie Brown petit pain bratwurst. Dans un autre, il a déploré la prétendue futilité d' »aller vraiment voir une féministe et d’essayer de trouver une femme qui sache cuisiner ».

« Pensez-vous que la clé pour rester compétitif avec l’armée chinoise est d’avoir plus de conseillers en genre ? » demanda l’hôte.

« Oh, cela ne fait aucun doute, Tucker », a répondu avec facétie Kelly. « Je veux dire, la Chine en ce moment, et la Russie, elles testent toutes les deux des missiles hypersoniques qui peuvent réduire la ville de New York en cendres. La Russie est en train de développer et a développé des satellites qui peuvent pousser nos satellites hors de l’orbite et paralyser notre armée. Nos militaires, cependant, se concentrent sur les choses importantes. Nous voulons nous concentrer sur le changement climatique et nous devons absolument nous assurer qu’il y a suffisamment de tampons dans les toilettes du Pentagone. »

Carlson semblait être d’accord.

« C’est un peu ce qu’ils disent », a répondu l’hôte. « Il y a un terme psychologique pour cela – et cela m’échappe pour le moment – ​​où il y a une menace réelle et massive à laquelle vous ne pouvez pas faire face, alors vous vous précipitez et faites face à des menaces imaginaires pour vous sentir en contrôle. Ce genre de sensations ressemble à ce que nous regardons.

La réponse de Kelly a montré exactement pourquoi il continue d’être réservé sur Tucker Carlson Tonight :

Eh bien, ce que nous observons, c’est la destruction de l’armée américaine. Et ce que nous allons finir par voir, Tucker, c’est que des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d’Américains meurent. Tels sont les enjeux du jeu auquel nous jouons ici. Nous n’avons pas besoin d’une armée favorable aux femmes. Nous n’avons pas besoin d’une armée qui soit gay-friendly, avec tout le respect que je dois à l’Air Force. Nous avons besoin d’une armée totalement hostile. Nous avons besoin d’une armée pleine d’hommes de type A qui veulent s’asseoir sur un trône de crânes chinois, mais nous n’en avons pas pour le moment. Nous ne pouvons même pas faire sortir les femmes des navires de guerre. Cela devrait être la première étape, mais la plupart d’entre elles sont déjà enceintes de toute façon.

Écoutez le sexisme brut ci-dessus via Fox News.

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.