Jesse Leach de Killswitch Engage explique pourquoi Times Of Grace a décidé de ne pas signer avec une maison de disques pour un deuxième album

Le mois dernier, TEMPS DE GRÂCE, avec Adam Dutkiewicz et Jesse Leach de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, sort son deuxième album tant attendu, “Chansons de perte et de séparation”, via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA dans le monde. Interrogé dans une nouvelle interview avec l’Australien Maniacs, ce qui a conduit à la décision d’opter pour l’indépendance, Lixivier dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Un long moment de négociation et juste une sorte de pesage où nous en sommes avec le groupe et où nous sommes dans ce monde en ce moment. Nous avons ANTIDÉMARREUR, nous avons notre carrière, et avec TEMPS DE GRÂCE, j’avais juste l’impression que ” Gardons ça gratuit. ” Il n’y a aucune garantie de ce qui va se passer avec ça. Nous ne voulons pas devoir beaucoup d’argent à une maison de disques. Nous ne voulons pas avoir de pression pour que quelqu’un dise : ‘Tu dois faire une tournée là-dessus.’ Parce que si vous signez un contrat d’enregistrement, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et nous avons eu des offres assez folles avec de l’argent vraiment stupéfiant. Et c’était juste, comme, ce n’est pas qui sont. Ce n’est pas ce que nous essayons de faire. Nous sommes donc capables de diriger le navire d’une toute autre manière. Nous appelons tous les coups. Et si l’album se vend bien, si les gens se soucient suffisamment d’acheter un disque ces jours-ci, ce qui n’est pas une attente de la nôtre, nous allons voir une tonne d’argent en plus des ventes d’albums, ce qui est dingue. Et puis posséder les droits, conserver les droits, des années plus tard, nous pouvons le remixer, nous pouvons faire ce que nous voulons et ne demander la permission à personne ou passer par un avocat. Il n’y a rien de tout cela ; nous avons tout sorti. Et cela semblait juste être un risque entre guillemets à prendre.

« Si vous avez les moyens de le faire… ADA, la société de distribution avec laquelle nous travaillons, ils ont payé un peu d’argent, mais pas la moitié de ce que vous obtiendriez avec une maison de disques”, a-t-il expliqué. “C’est à faible risque, et c’est potentiellement mieux pour l’avenir, pour ce que nous sommes va faire. Et conserver votre propriété, je pense que c’est vraiment important de nos jours, parce que personne ne vend vraiment une tonne de disques, donc ce n’est plus à propos de ça.”

Quant à savoir s’il conseillerait aux groupes émergents de sortir leurs enregistrements eux-mêmes au lieu de signer avec une maison de disques, Lixivier a déclaré: “Oui, mais je pense que le paysage est en train de changer. Je pense que cela étant dit, même là où nous en sommes avec le streaming et Zoom, il y a tellement de possibilités maintenant pour les jeunes groupes dont ils peuvent profiter. Vous n’avez plus besoin de sortir et de vendre une tonne de disques ou de marteler le trottoir sur la route pendant deux ans et de faire faillite. Vous pourriez avoir une incroyable chose en streaming dans votre propre salon avec des caméras Internet et une plate-forme audio. Vous pouvez faire tellement de choses par vous-même et construire votre public et avoir des numéros de streaming que les promoteurs examineront et diront, ‘Wow. Cette personne a tout fait toute seule. Ils n’avaient pas besoin d’un label. Je dirais que la seule chose dont vous aurez besoin est une présence sur Internet et vous aurez besoin d’une promotion.”

Il a poursuivi: “En ce qui concerne une maison de disques, c’est à peu près juste une banque qui vous accorde un prêt et vous aide ensuite à comprendre comment faire les choses. Mais de nos jours, il y a tellement de personnes indépendantes que vous pouvez embaucher sur vous-même – les gens des relations publiques, les gens du marketing – qui sont des enfants. Il y a tellement de gens qui le font de voyous. Vous n’avez pas vraiment besoin de signer un contrat n’importe où. Alors je dirais profiter pleinement de tout ce que vous avez intelligent et faites attention avec qui vous faites affaire. C’est comme le Far West en ce moment avec Internet. Et maintenant que nous avons un moyen de diffuser, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec ça. Vous n’avez pas besoin n’importe qui.”

TEMPS DE GRÂCEle premier album de, “L’hymne d’un homme brisé”, arrivé en 2011, près d’une décennie après Lixivierla sortie de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, le groupe pivot de la New Wave Of American Heavy Metal que le duo a co-fondé avec des amis en 1999. La première musique de TEMPS DE GRÂCE matérialisé pendant DutkiewiczLa récupération ardue d’une opération du dos presque invalidante. Une collection de chansons que le multi-instrumentiste et producteur savait conviendrait à son ancien et futur compagnon de groupe. Le premier album acclamé par Musique de la BBC, Le Verseau et Son rock. Il a volontairement bouleversé les attentes, avec des fioritures de shoegaze et d’ambiance dans ses chansons.

Crédit photo: Hristo Shindov



