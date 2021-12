Jesse Leach de Killswitch Engage : « Nous devons engager un dialogue et une discussion civile pour apprendre quelque chose les uns des autres »

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR leader Jesse Leach a imploré ses abonnés sur les réseaux sociaux de s’engager dans un discours civil sur des questions parfois controversées, affirmant que nous « avons beaucoup à apprendre les uns des autres, même si nous ressentons un profond désaccord avec les autres ».

Le chanteur de 43 ans, qui a parlé ouvertement de ses combats contre l’anxiété et la dépression, a pris à son Instagram le jeudi 30 décembre pour partager un court extrait d’un Instagram en direct vidéo qu’il a faite, et il a inclus le message suivant : « Je pensais que cette partie en particulier valait la peine d’être partagée si rien d’autre que de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles je ne crie pas et ne prêche pas mes opinions (en constante évolution) (qu’elles soient politiques ou à ce sujet virus) sur tous les réseaux sociaux.

« C’est l’un de ces moments que je n’ai pas planifié ou pensé. Je répondais simplement à un commentaire sur le flux en direct. Je l’ai ensuite revu et j’ai pensé que cela inciterait peut-être quelqu’un à rechercher la sagesse et la compréhension (sur l’auto-justice et réprimander quelqu’un d’autres points de vue, opinions ou croyances différentes). Je suis peut-être loin, mais qu’il en soit ainsi.

« Je suis certain qu’il y a des gens intransigeants et inébranlables qui contesteront mes pensées, je m’écarte et accueille leurs différences », a-t-il poursuivi.

« Peut-être suis-je un optimiste désespéré ou, en vérité, je souhaite simplement un monde meilleur pour que nous trouvions tous un endroit où appartenir et trouver une certaine harmonie. Je sais que c’est idéaliste, mais c’est au cœur de qui je suis, quelle que soit votre opinion sur ma façon de penser.

« Nous sommes tous sur la voie des décisions et des états d’esprit en évolution. Nous devons engager un dialogue et une discussion civile pour apprendre quelque chose les uns des autres. Nous savons également tous que cela ne se produit vraiment pas, car nous sommes dans une situation extrêmement conflictuelle et désespérée. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, même si nous ressentons un profond désaccord avec l’autre.Je parle d’expérience.

« Dans la vie, il y a ceux d’entre nous qui mènent la charge, ceux d’entre nous qui se recroquevillent et se cachent et ceux d’entre nous qui observent et contemplent dans l’espoir d’équilibrer la poussée et l’attraction de l’humanité », Jesse ajoutée. « Je m’identifie à ce dernier et me considère comme un médiateur et un philosophe.

« Chacun joue un rôle et a une vocation et une force. Parfois, ce n’est pas ce que vous dites mais ce que vous ne dites pas qui peut avoir beaucoup de poids. Cela et la façon dont quelque chose est dit par opposition ou en conjonction avec le contenu de ce qui est dit.

« Nous avons un long chemin à parcourir à différents niveaux pour sortir de la crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Beaucoup d’entre nous auront le TSPT pendant des années à venir, en particulier nos enfants.

« J’espère qu’un jour prochain nous commencerons cette ascension des profondeurs vers un plan supérieur de conscience et de compréhension mutuelle.

« D’ici là, choisissez votre arme que ce soit la force, la maîtrise de soi, l’espoir, la vigilance, l’amour, la sagesse, la douce persuasion ou la conviction.

« Rappelez-vous simplement que vous ne connaissez pas toute la vérité dans aucune situation, à moins que ce ne soit la vôtre. En ce qui concerne la société et le sous-travail de l’humanité dans son ensemble, il y a beaucoup de mal compris caché et beaucoup à apprendre. Après tout dans le grand schéma d’existence, nous sommes encore en train de grandir en tant qu’espèce et nous ne sommes même pas près d’atteindre notre plein potentiel en tant qu’êtres sensibles et intelligents.

« J’espère que cela vous trouvera de bonne humeur malgré la guerre et les batailles constantes auxquelles nous sommes confrontés dans la chair et dans l’esprit.

« Voici votre santé et votre bonheur à l’approche de 2022.

« J’espère, je prie et je prévois de travailler pour nous aider à nous apporter des jours meilleurs et beaucoup moins de division et de haine.

« Ps : Faites de votre mieux pour ne pas être un imbécile inconsidéré envers vos semblables, c’est un bon début.

« ‘Tu peux dire que je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul.’

« One Love ».

Il y a deux ans et demi, Lixivier a discuté de son ouverture sur la santé mentale dans une entrevue avec « Rockcast de Cutter ». Il a déclaré à l’époque: « J’ai l’impression que c’est en quelque sorte ma responsabilité, mais c’est quelque chose que je fais régulièrement et personnellement, d’en parler, m’a beaucoup aidé. J’ai l’impression que c’est le moins que je puisse faire est de garder ce gong de conversation, même si c’est parfois épuisant, même si c’est difficile à faire. Il y a des jours ici où la dernière chose au monde que je veux faire est de parler à quelqu’un. Je veux rester dans ma couchette et dormir toute la journée Tout le monde qui traite certaines maladies mentales sait à quoi cela ressemble. C’est juste de l’huile sur mon feu, je pense. Ma vie a été sauvée en pouvant parler de ce genre de choses, donc j’ai l’impression que si quelque chose que je fais peut aider n’importe qui de cette façon, que ce soit juste pour faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls, pourquoi ne le ferais-je pas ? C’est quelque chose qui me tient à cœur. C’est devenu une sorte de source de passion, quelque chose que j’ai l’impression de devoir faire . »

Concernant ce qu’il dirait à quelqu’un qui a des problèmes de santé mentale, Jesse a ajouté: « Par tous les moyens, vous pouvez faire savoir aux gens que vous avez besoin d’aide. La conversation est si importante et ce sentiment à nouveau que vous n’êtes pas seul, c’est si important parce que je pense que l’une des principales causes de suicide est de se sentir seul, de se sentir comme si les gens ne comprendraient pas. Il y a toujours quelqu’un là-bas. Il y a quelqu’un là-bas qui a probablement la situation encore pire que vous et qui laisse vraiment tomber certaines connaissances sur vous et change complètement votre perspective. Cela m’est arrivé plusieurs fois. Cela continue être quelque chose avec quoi je lutte ; ça ne va pas disparaître. Cela ne veut pas dire que vous ne continuez pas à en parler et que vous continuez à surmonter ce malaise que vous pouvez ressentir ou cette gêne, et c’est tout pour moi. La seule alternative c’est que vous vous en sortez, honnêtement, mec. J’ai des amis qui l’ont fait et ça me tue parce qu’ils savent que je suis là pour eux, mais vous devez en quelque sorte le posséder en vous-même. Vous devez apprendre des outils pour savoir comment demander de l’aide et tout le monde n’a pas t. Suivre une thérapie, c’est vraiment bien. Prendre les bonnes pilules ou tout ce qui vous aide, que ce soit de la marijuana à des fins médicales ou quoi que ce soit d’autre. Je suis un défenseur de toutes ces choses – tout ce qui fait le travail et vous aide à sentir que vous obtenez de l’aide et que vous êtes moins seul. »



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par JESSELEACH (@jesse_d_leach) Mots clés: enclencher le coupe-circuit Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).