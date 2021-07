Jesse Leach était «super peu sûr» de rejoindre Killswitch Engage après la sortie d’Howard Jones

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR chanteur Jesse Leach a parlé au “Parle Toomey” podcast sur sa décision de collaborer avec l’ancien chanteur du groupe Howard Jones au “Le feu de signalisation”, une chanson de ANTIDÉMARREURle dernier album de, “Expiation”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand j’ai d’abord [re]rejoint [KILLSWITCH in 2012], j’étais très peu sûr de [stepping in after Howard], parce que le mec a une voix d’acier. Soyons réalistes, c’est un chanteur incroyable. Et pour moi, il a fallu surmonter mon insécurité et réaliser que j’ai définitivement un style unique. Je ne suis pas toujours sur la touche – je suis un peu négligent; Je suis une sorte de punk rocker, mais mon cœur et mon âme y sont à cent pour cent. Je pense donc que ce qui me manque peut-être en technique, je le compense par une simple détermination à livrer la marchandise… Donc, pour moi, c’était un dépassement de moi. Et les gars avaient aussi leurs problèmes – soyons réalistes. Ce n’était pas moi au début. Je me dis ‘Je m’en fiche. Je suis juste heureux d’être ici pour faire ça. Donc, une fois que toutes les conneries non dites ont été dites et faites et que tout a été écrasé, cela m’est venu à l’esprit du genre : ‘Pourquoi ne faisons-nous pas ça ? Il est de retour ici en train de faire son truc. A l’époque, c’était DIABLE TU CONNAIS. Et je me suis dit : ‘Mec, il est en train de le tuer. Et il fait de son mieux et il n’abandonne pas. Et je respecte la merde de ça… Et le fait qu’il ait contrôlé sa santé, ce qui est une toute autre chose. Et c’était un peu comme une évidence.”

Il a poursuivi : « Quand nous avons commencé à travailler sur ‘Expiation’, nous étions déjà devenus amis. Et il est venu à l’un de nos concerts, et j’ai en quelque sorte sympathisé avec lui. J’étais, genre, ‘Mec, nous avons beaucoup en commun.’ Et jusqu’à la fin de la nuit, Howard et moi agaçons tout le bus en faisant exploser du hip-hop. Nous connaissions tous les deux les paroles des mêmes chansons, et nous étions juste en train de rire de beaucoup de merde. Et puis entendre ces gars raconter des blagues, toute la nuit – cette première nuit où nous avons tous passé du temps ensemble – était juste amusant, et ça a juste cliqué. J’étais genre : ” Amenons-le pour une chanson. ” Puis j’ai commencé à travailler sur « Le feu de signalisation », et j’étais genre : ‘C’est la chanson parfaite. Il s’agit d’unité. Et à partir de là, c’était, comme, chaque fois qu’il est là, si nous le voyions dans un festival, ‘Viens sur scène. Fais ‘La fin du chagrin’. Voici votre micro. Va. Je vais aller boire sur le côté de la scène et regarder cette merde. C’est foutrement génial.’ Et oui, nous venons de cliquer. Et je lui envoyais des textos. Quand nous avons commencé à devenir amis, c’était des textos constants, juste des amis rapides. Et nous avons laissé les choses s’arranger. Nous étions tous les deux occupés, en gros. J’ai beaucoup de respect et d’amour pour ce mec, et c’est un chanteur incroyable, point final. Et j’aime vraiment ce qu’il fait avec ALLUMEZ LA TORCHE. Je pense qu’il est en train de le tuer, mec.”

Lixivier a ajouté: “Je pense qu’il est important que les fans sachent qu’il n’y a pas de mauvais sang [between the band and Howard] plus. Nommez un groupe qui a vraiment fait ça. Il y a tellement de conneries. Les gens laissent le drame et toute cette merde se mettre en travers de leur chemin. Qui se soucie de ce que les gens pensent ? Je m’en fous plus. Et je suis heureux d’avoir Howard monte sur scène avec nous et tourne avec nous avec son nouveau groupe. Pourquoi pas, mec ? Je suis debout sur ses épaules avec ma carrière. S’il ne faisait pas ce qu’il a fait, je ne serais pas là où je suis, alors pourquoi ne ferions-nous pas la même chose ? Je pense donc qu’il s’agit simplement de le garder dans la famille. Et si nous pouvons aider ALLUMEZ LA TORCHE dehors, qu’il en soit ainsi. Un jour, ils pourraient nous aider. On ne sait jamais.”

Lixivier Est apparu sur ANTIDÉMARREURle premier et deuxième album éponyme de , “Vivant ou juste en train de respirer”, avant de quitter le groupe. Jones a repris le chant pour “La fin du chagrin”, “Comme la lumière du jour meurt” et l’ensemble éponyme de 2009 avant d’être renvoyé du groupe il y a neuf ans.



