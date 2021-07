Jesse Leach veut « casser le moule » avec le prochain album de Killswitch Engage : « C’est fatiguant de refaire la même chose encore et encore »

Lors d’une récente apparition sur “Boissons avec Johnny”, l’émission de télévision sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ, ENGAGEMENT KILLWITCH chanteur Jesse Leach a parlé de ses plans pour le prochain album studio du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Mon espoir avec ANTIDÉMARREUR, et j’ai vraiment poussé fort pour ajouter plus de diversité, pour ajouter les parties calmes. Je veux que nous soyons perçus comme un groupe de metal. Je me fiche des genres ; les sous-genres sont encore pires. Et nous avons définitivement une façon stéréotypée de faire les choses. Mais j’aimerais briser ce moule; Je le ferais vraiment. Je pousse beaucoup pour ça, mais c’est difficile quand vous êtes dans un groupe traditionnel entre guillemets et que les choses sont comme elles sont pour une raison. Et je suis toujours ce gars qui pousse, comme, ‘Essayons ça. Essayons ça. Et le consensus général est : « Très bien, Jesse. Calmer. Calmer.’ Donc, pour moi, revenir dans [my side project] TEMPS DE GRÂCE ou même parler de L’ARME, c’est tellement agréable pour moi d’avoir des points de vente en dehors de KILLSWITCH où TEMPS DE GRÂCE peut déployer nos ailes.”

Référencement TEMPS DE GRÂCEle deuxième album à venir, “Chansons de perte et de séparation”, Jesse a dit : je pense que ceci [TIMES OF GRACE] le disque est plus rock et heavy metal que metalcore. Il y a encore des éléments, c’est sûr. Et avec L’ARME, notre EP, c’est un disque de 15 minutes — c’est juste du punk rock rapide et énervé. Je l’aime. C’est tellement amusant de faire ça et de pouvoir sortir de ce qui est mon truc principal. ANTIDÉMARREUR, ça devient fatiguant de refaire la même chose encore et encore. Alors, marque mes mots, avec le prochain ANTIDÉMARREUR record, je vais pousser très fort pour briser le moule. Faisons quelque chose de différent. Apportez plus de solos. Adam [Dutkiewicz] et Joël [Stroetzel] solo si bien, et ils font ces petits petits solos pour remplir entre le pont. Je me dis ‘Pourquoi vous n’êtes pas en solo ?’ « Oh, je ne veux pas frimer. » ‘Non. C’est du métal. Je vais donc demander plus de solos sur ce prochain album.”

TEMPS DE GRÂCE, qui comporte également Dutkiewicz, libérera “Chansons de perte et de séparation” le 16 juillet via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA à l’échelle mondiale.

Plus tôt cette semaine, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR a annoncé un événement en streaming prévu pour le vendredi 6 août à 19 h HE. L’intégralité de la performance sera disponible sur demande pendant 48 heures après la diffusion originale. Obtenez des billets ici.

“Expiation / Auto-titré : Vacciné + intoxiqué” aura lieu au Palladium de Worcester, dans le Massachusetts natal du groupe, qui a été le site de nombreux événements mémorables et emblématiques ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR spectacles tout au long des deux décennies d’histoire du groupe. L’événement a été dirigé par David Brodsky et Allison Woest pour Mon Bon Oeil.

L’événement de streaming trouvera ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR effectuer les 2019 “Expiation” dans son intégralité, ainsi que l’album éponyme sorti en 2000 dans son intégralité. Il y aura quelques surprises en cours de route, donc les fans ne voudront pas manquer l’événement.

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR reprendra la route cet automne, en tournée avec NŒUD COULANT, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE en tant que membre de “Knotfest Roadshow”. Le groupe se produira également dans plusieurs festivals d’automne clés.



