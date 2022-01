Jesse Lingard a mis en garde contre le retour de West Ham de Jack Wilshere car  » l’herbe n’est pas toujours plus verte  » et Manchester United  » est toujours un grand club « 

Il a été conseillé à Jesse Lingard de NE PAS retourner à West Ham United ce mois-ci avec un contrat permanent, bien qu’il n’ait joué que 11 minutes de football sous Ralf Rangnick.

Le milieu de terrain de Manchester United a connu une période fructueuse de six mois dans l’est de Londres l’année dernière, marquant neuf buts et terminant avec cinq passes décisives lors de ses 16 matchs de Premier League.

.

Lingard a été avisé de ne pas retourner à West Ham ce mois-ci par Wilshere

Lingard a même réussi à obtenir un rappel dans l’équipe d’Angleterre dans le processus, mais il n’a pas pu prétendre à une place dans l’équipe finale de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Les Hammers ont tenté d’attirer le joueur de 29 ans au stade de Londres cet été, mais le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskajer, l’a assuré du temps de jeu qu’il recevrait dans son club d’enfance et il est resté.

Malgré le fait d’avoir marqué contre Newcastle et même d’avoir remporté le vainqueur à West Ham, la carrière de Lingard à United a de nouveau bégayé et les Hammers ont à nouveau un vif intérêt.

Lingard est en fin de contrat cet été et peut négocier un accord pré-contractuel avec des clubs en Europe, mais Wilshere a dit au meneur de jeu d’envisager d’éviter de quitter Old Trafford aussi longtemps qu’il le pourra.

.

Lingard a excellé en prêt au London Stadium la saison dernière, jouant l’un des meilleurs footballeurs de sa carrière

.

Pourtant, l’international anglais n’a enduré que 11 minutes de jeu sous la direction par intérim de Rangnick.

« Je pense qu’après les six mois qu’il a passés à West Ham, il pensait probablement qu’il allait avoir une chance [at Manchester United]. Il méritait probablement une chance.

« Ce sera intéressant de voir ce qui se passe cette fenêtre. Il mérite probablement de jouer, il sentira qu’il mérite de jouer.

« L’herbe n’est pas toujours plus verte. J’ai eu ça quelques fois à Arsenal avec des joueurs qui ne voulaient pas être là.

« Parfois, vous devez vous asseoir et voir à quel point vous avez de la chance d’être dans un grand club comme celui-ci et les fans …

« D’accord, ils ne sont pas difficiles, mais c’est toujours un grand club et les équipes y vont et sont intimidées par cela. Être de ce côté de la barrière plutôt que d’aller dans ces endroits fait une énorme différence.

