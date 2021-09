Il ne reste peut-être que deux versements dans The Fast Saga, mais le Rapide furieux la franchise est loin d’être terminée. Bien que le désir effréné d’Hollywood de transformer chaque marque avec un potentiel de séquelle en un univers partagé entier soit devenu de plus en plus nauséabond et jonché d’échecs, 6,4 milliards de dollars […] More