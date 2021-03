Jesse Lingard a trouvé une nouvelle perspective à West Ham et est de retour dans l’équipe d’Angleterre après les difficultés de Man United

Il est difficile de penser à un exemple plus archétypal du footballeur moderne que Jesse Lingard.

Les traditionalistes, également connus sous le nom de « yer da », ont fait de l’homme de West Ham un symbole pour tout ce qui ne va pas dans le jeu d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de lignes de vêtements, de célébrations chorégraphiées ou de « flashiness » général.

. – . On n’avait pas vu Lingard danser depuis un moment

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Lingard n’est pas Terry Butcher. Il vient d’un monde du football moins macho, avec des tacles plus doux et des accès de douleur plus importants.

Mais avec le prêté de Manchester United, 28 ans, de retour en forme à West Ham après deux ans dans la nature à Old Trafford – et la configuration anglaise – il est temps que nous changions le récit.

Il ne serait pas du tout surprenant que certains fans se délectent de sa chute à United et disent à tous leurs abonnés à quel point ils l’apprécient sur Twitter.

Nous semblons accepter que l’abus des médias sociaux s’accompagne du fait d’être un footballeur professionnel, qui devrait tous avoir une peau suffisamment épaisse pour y faire face.

. – . Lingard n’a pas pu obtenir de match à United tout au long de 2020

Lingard est chez Man United depuis l’âge de sept ans, radié avant de se révéler assez bon, puis radié à nouveau.

En d’autres termes, il a eu sa juste part d’abus. Mais Lingard fait partie d’une nouvelle génération de footballeurs, qui comprennent que c’est bien de ne pas avoir la peau épaisse tout le temps, et parler de ses problèmes fonctionne mieux que de «se débrouiller».

L’international anglais a parlé des problèmes de santé mentale l’année dernière, exhortant les autres à faire de même, alors que sa mère luttait contre la dépression.

Tout comme COVID-19 a mis beaucoup de nos vies en suspens, la carrière de Lingard a stagné pendant environ deux ans avant 2021, et sa découverte d’une nouvelle perspective est une pour le moment.

Après avoir fait son entrée dans la première équipe de United, puis joué pour l’Angleterre à la Coupe du monde 2018, Lingard n’a soudainement pas pu obtenir un coup de pied pendant une grande partie des deux saisons et demie qui ont suivi, devenant un homme oublié pour le club et le pays.

Autrefois considéré comme un talent générationnel, le nouveau joyau de la célèbre académie de United, Lingard n’a pas marqué de but en Premier League entre décembre 2018 et juillet 2020.

. – . Lingard a été l’une des stars de la Coupe du monde en Angleterre, faisant un hurlement contre le Panama

. – . Il a marqué un brillant vainqueur lors de la finale de la FA Cup 2016

Le talent était toujours là, mais c’était comme si Lingard avait perdu son éclat, cet individualisme qui venait d’une confiance totale en lui-même – indépendamment de ce que les autres pourraient penser.

Une nouvelle opportunité à West Ham lui a permis de retrouver cette conviction – et il a adopté une nouvelle perspective avec lui dans l’est de Londres, inspirée par l’auteur à succès du Sunday Times, Vex King.

« Good Vibes, Good Life », le livre que Lingard attribue à sa nouvelle vision, parle de guérison interne inspirée par l’amour de soi, canalisant le bien-être pour vous raviver – un peu comme le milieu de terrain le fait à West Ham.

Il a récemment déclaré: «C’est vraiment bien sur la loi de l’attraction, la loi de la vibration et la façon dont l’énergie positive que vous émettez dans l’univers, vous pouvez la récupérer.

«Pour moi, il s’agit simplement d’avoir des gens autour de moi qui peuvent dégager cette bonne énergie et me mettre dans une position plus élevée.

Il en a beaucoup à West Ham, dont l’attaquant Jarrod Bowen et l’entraîneur adjoint Stuart Peace, qui ont récemment déclaré à talkSPORT à quel point c’est une joie d’être en compagnie de Lingard.

Bowen a déclaré: «Jesse est un super gamin, aussi en dehors du terrain. Sur le terrain, vous voyez sa qualité. Il aime jouer semaine après semaine – ce dont il avait probablement besoin.

« Je pense que vous pouvez dire qu’il apprécie son temps ici et les matchs auxquels il a joué, il a fait une énorme différence pour nous. »

Pendant ce temps, Pearce pense que le déménagement à West Ham a été tout aussi bénéfique pour Lingard que pour les Hammers.

. – . Lingard fait taire ses critiques déjà à West Ham

Pearce a déclaré à talkSPORT: «C’est un gamin fracassant. J’ai parlé à Gareth [Southgate] et Steve Holland à son sujet, David Moyes le connaissait avant de Man United. Il est parfaitement adapté pour nous.

«Il donne de l’énergie, des buts, des passes décisives dans ces premiers matchs. Et le revers de la médaille est que c’est une bonne décision pour lui.

«Cela correspond parfaitement à sa situation actuelle dans sa carrière.»

Non seulement Lingard est de retour parmi les buts et les passes décisives, mais toutes les singeries qui l’accompagnent sont également de retour.

Cela a ajouté au discours de J Lingz jouer pour l’Angleterre aux Euros cet été et il a une chance de faire ses preuves maintenant qu’il est de retour dans la configuration internationale.

. – . Pourrions-nous revoir cette célébration dans un maillot d’Angleterre?

L’ancien attaquant anglais Darren Bent a déclaré à talkSPORT: «Il s’est certainement donné une chance extérieure de faire partie de l’équipe d’Angleterre.

«Il joue très bien sur le terrain, on ne sait jamais parce qu’il n’a jamais vraiment laissé tomber Southgate.

«Il a la confiance du manager, et pour moi, quand je le regarde jouer, il a l’air plus motivé que jamais.

«C’est comme si les gens le critiquaient depuis si longtemps, disant qu’il s’était égaré et qu’il était loin de l’équipe d’Angleterre.

«Il est revenu, West Ham vole, il veut montrer aux gens qu’il peut encore jouer, il est toujours un bon joueur.

«Vous auriez à dire, sur la forme actuelle dans la position n ° 10, il doit être dans la discussion.

Si Lingard revient du bord pour jouer à nouveau pour l’Angleterre et Man United, ce sera parce qu’il est en effet un symbole de l’ère du football moderne – mais pour toutes les bonnes raisons.