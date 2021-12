Stuart Pearce insiste sur le fait que Jesse Lingard ne manquera pas de prétendants cet été à l’expiration de son contrat avec Manchester United.

Lingard deviendra un agent libre à moins qu’il n’accorde une prolongation d’ici la fin de la saison, ce qui semble peu probable pour le moment.

Lingard a à peine joué cette saison pour United

Le joueur de 28 ans a lutté pour le temps de jeu à Old Trafford cette saison et a vu son rôle réduit à celui de joueur partiel sur le banc.

Il a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à West Ham et était l’un des joueurs les plus en forme de la ligue.

Lingard a marqué neuf buts et ajouté quatre passes en seulement 16 matchs pour les Hammers au cours de leur brillante saison qui les a vus terminer sixièmes.

La forme du milieu de terrain l’a vu nommé dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020, mais il a raté de peu la coupe.

Lingard était superbe pour West Ham après avoir signé pour eux en prêt en janvier

West Ham voulait le signer définitivement, mais il a choisi de se battre pour une place dans l’équipe United.

Ses sept apparitions en Premier League cette saison sont toutes sorties du banc pendant 77 minutes combinées.

West Ham n’a pas caché son désir de récupérer Lingard de façon permanente et Pearce pense qu’il sera très demandé.

Il a déclaré à talkSPORT: « Je pense que Jesse, d’après ce qu’il a montré l’année dernière, sera lié à différents clubs et cela ne fait aucun doute.

« Ce qui est frustrant pour lui, c’est qu’il est venu vers nous, qu’il a très bien joué et qu’il a réussi à revenir dans le giron anglais.

Lingard devrait partir en transfert gratuit l’été prochain

«Il a abandonné pour le moment et a également abandonné le groupe anglais.

« De son point de vue, je suis sûr qu’il regardera la Coupe du monde dans moins d’un an et réfléchira à ce que je dois faire et où dois-je jouer mon football.

« Tout ce que nous savons, c’est qu’il est un joueur de United pour le moment, je pense qu’il est en fin de contrat l’été prochain et je suis sûr qu’il aura un ou deux prétendants.

« Il ne s’est pas fait de mal en venant à nous quand il l’a fait et la forme qu’il a montrée. »

